陸委會副主委李麗珍：已經做好陸客來台準備

陸委會副主委李麗珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月19日電（記者 楊騰凱）台陸委會副主委李麗珍今日表示，台觀光署有派駐同仁在大陸，對陸客意見可以即時溝通，台灣已經做好迎接陸客的準備，就等大陸把台灣納入開放旅遊的名單當中，台灣也有遞出橄欖枝，一度開放台客赴陸，但遞出去後並沒有得到回應。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日召開“振興台灣觀光相關產業座談會”，相關產業界代表多達160人出席，李麗珍也到在現場回應業者對開放陸客的期許。



台灣原本開放觀光客自3月起可赴大陸，但農曆年前政策大轉彎，宣布6月後暫停台客赴陸，前後僅開放3個月，引發業者跳腳。



李麗珍表示，大家都非常關心台灣旅遊的發展，政府立場是歡迎全世界旅客，也包括中國大陸的旅客，中國大陸旅客過去佔我們觀光客很大的比重，所以我們也積極努力，歡迎他們以各種形式來台，包括個人遊、家庭遊、團體遊、商務旅遊等，我們都積極在推動。



李麗珍表示，去年大陸開放人民出外旅遊，卻不包括到台灣，陸方還沒開放，但台灣總是希望展現善意，所以我們在去年8月宣布開放陸客來台旅遊，並積極做各種準備，我們在9月已經做好各種接待陸客來的的行政準備，現在唯一就是等陸方把台灣列入可以出境旅遊的名單當中，這樣我們很快就可以實施。



李麗珍指出，觀光對我們有所助益，我們觀光署在大陸有派駐同仁，大家對陸客的意見我們都能做即時的溝通反映，呼籲陸方盡快開放陸客來台，我們已經做好準備。

