吳雁輝痛批禁團令離譜　要政府給業者飯吃

旅行商業同業公會聯合會副理事長吳雁輝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月19日電（記者 俞敦平）旅行商業同業公會聯合會副理事長吳雁輝今上午在“振興台灣觀光相關產業”座談會上發言時，痛批蔡英文政府在農曆春節前一天臨時宣布赴陸禁團令太離譜，引來現場參與的業者一陣掌聲附和。吳強調，政府應該避免將政治利益置於觀光產業之上，並應該為這個行業的復甦提供更多支持，要給業者一口飯吃，而不是僅用政治口號來安撫。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日召開“振興台灣觀光相關產業座談會”，包括旅行商業同業公會全台聯合會、旅行業品質保障協會、台北市觀光發展協會、旅館商業同業公會全台聯合會、遊覽車客運業品質保障協會、導遊協會、台灣精品協會、中華海峽兩岸餐飲連鎮經營協會等產業界代表共160人出席，更有超過30名藍委出席力挺業者。



吳雁輝在會中發言，一開始就批評，今天的主題強化島內旅遊的競爭力跟促進觀光吸引力不過是官員們的借口。他指出，後疫情時代對觀光產業造成了巨大的打擊，特別是在今年過年前夕突然宣布的禁團令，這對業界來說無疑是一個沉重打擊，並痛批太離譜。引起現場旅遊業者的共鳴，紛紛在台下發聲應和。



吳雁輝接著強調，政府應該避免將政治利益置於觀光產業之上，應該為這個行業的復甦提供更多支持，許多從業人員因為疫情而失去工作，即使現在疫情有所緩解，但人才流失的問題仍然嚴重。此外，他還提到6月1日開始實施的禁止赴大陸旅遊的政策，認為這將進一步限制業界的發展。

