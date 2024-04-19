厚生會長交接　陳建仁韓國瑜同台氣氛輕鬆

韓國瑜主持厚生會第三十二屆會長交接。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月19日電（記者 俞敦平）“立法院”厚生會長19日上午交接，在中國國民黨“立法院長”韓國瑜的見證下，由前任會長前民進黨“立委”吳玉琴交棒給國民黨“立委”萬美玲。由於厚生會是“立院”內最大的跨黨派組織，因此也邀請“行政院長”陳建仁和眾多藍綠白“立委”前來參加。



“立法院”厚生會是以推動社會福利、衛生保健、環境保護等議題為主的“立院”社團，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安都曾擔任會長。厚生會的會長或主要幹部，均由不同黨派的“立委”輪流出任。衛生背景出身的“行政院長”陳建仁今天特別前來祝賀並致詞，因為政治色彩相對的低，今日的交接顯得氣氛輕鬆，並且獲得了藍綠白三黨一致的祝福。



韓國瑜在致詞的時候，特別提到他30多年前在“立法院”，有許多社團紛紛成立呈現百家爭鳴的局面，但和厚生會一樣在30多年後仍然持續蓬勃發展的並不多。他指出最重要的就是因為厚生會關注的是人民所需要的事情，而不是其餘的政治目的。



陳建仁則分享他過去以醫療公衛專家和厚生會互動的過程，並祝賀厚生會的交接，並承諾“行政院”和未來的“行政院”都會盡力和厚生會一同合作，推動福國利民的政策。