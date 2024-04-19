陳怡璇秀數據　台旅遊業者八成與陸客有關

旅行業品質保障協會副理事長、台北觀光發展協會理事長陳怡璇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月19日電（記者 俞敦平）旅行業品質保障協會副理事長、台北觀光發展協會理事長陳怡璇19日上午在“振興台灣觀光相關產業”座談會上發言時，提出了對當前台灣旅遊市場狀況的見解。她提出各種數據顯示了陸客對台灣觀光的重要，並呼籲政府能聽到業者的心聲。



國民黨團總召傅崐萁19日上午在“立法院”召開“振興台灣觀光相關產業”座談會。邀請旅遊觀光相關主管機關（“交通部”、“經濟部”、陸委會、觀光署、航港局、民航局、公路局、高公局、桃機公司、台鐵公司、台灣港務公司及台灣高鐵公司），和產業代表（旅行商業同業公會聯合會、旅行業品質保障協會、台北市觀光發展協會、旅館商業同業公會聯合會、遊覽車客運業品質保障協會、導遊協會、台灣精品協會、中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會）出席。現場吸引了超過160位的產業界代表參加，同時也有大批的藍委前來表達支持，將“立法院”最大的一間會議室紅樓101給擠得水洩不通。



陳怡璇指出，自1987年台灣開放民眾赴大陸探親以來，旅行社業務與大陸的往來密切，至今已有近4000家旅行業者，其中約八成業務直接或間接與大陸有關，涵蓋旅遊、簽證及機票等服務。這不僅因為語言的共通性，更因為大陸市場的龐大潛力。

