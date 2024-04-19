機密外洩2邦交不穩　陳玉珍：官方不會承認

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月19日電（記者 黃筱筠）台“外交部”機密疑似外洩！媒體報導，台“外交部”機密文件被放在暗網上兜售，兜售者還表示“是第一手資料且過去沒外洩過”，為4GB的PDF文件，以泰達幣交易，公文時間橫跨2022年至今年，最近一份為今年3月。中國國民黨“立委”陳玉珍今天受訪時對此表示，“外交部”一定會說這是認知作戰，一定這樣說。



根據媒體報導，遭到兜售的公文之一是，“外交部”函文“行政院秘書長”，時間是今年2月，主旨為：“我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表”，內文提及，本期邦交國雙邊關係動態評估，在12個邦交國中，教廷和吐瓦魯2國關係為黃燈（出現警訊），餘10個邦交國關係為綠燈（尚屬穩定）。公文中附有“機密”字樣。



她強調，“外交部”只要斷交或是其他事件，都說是認知作戰，但“外交部長”吳釗燮斷交這麼多邦交國，還是高升到“國安會秘書長”，責任政治份際在哪？只要做不好就說認知作戰。陳玉珍說，她不是要否認“外交部”基層人員，因為這是上位者的決定，讓我們外交處境處在困難情境。



國民黨“立委”謝龍介也說，台灣外交處境很困難，70年來台灣與大陸在外交場上不斷鬥爭。他希望團結民眾之前，要先放下鬥爭的心態。“賴政府”不要一上來就要鬥爭人民、要鬥在野黨，等到有危機時，又要人民團結在一起就很難，賴清德這次是從低點要往上爬，對賴來說是一個契機。