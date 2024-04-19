表決大戰登場　綠委投錯票藍委大呼感謝

綠委吳秉叡發現投錯票，立刻表明自己投票意志與民進黨一致，主席韓國瑜裁示列入公報紀錄。（中評社 黃筱筠 中評社台北4月19日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天進行報告事項時，朝野再度進行表決大戰。之前中國國民黨提案年金改革相關議案，因為國民黨“立委”“隔海投票”事件，在國民黨“立法院長”韓國瑜裁示下進行重新投票，最後結果仍是依照國民黨多數意志表決通過。但其中發生插曲，資深的民進黨“立委”吳秉叡投錯票，跟國民黨立場一樣，讓國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷大呼“感謝起義來歸”。吳則趕緊向主席說明投票態度與民進黨一致，將列入會議公報。



“立法院”今天再度對於報告事項進行表決大戰。每一案因為在國民黨與無黨籍、台灣民眾黨合作之下，國民黨一面倒贏過民進黨。



在進行民進黨團，針對第11屆第1會期第5次會議報告事項第十案委員賴士葆等19人擬具“公務人員退休資遣撫卹法第六十七條條文修正草案”、第十一案委員賴士葆等20人擬具“公立學校教職員退休資遣撫卹條例第六十七條條文修正草案”及第一○八案委員張智倫等16人擬具“公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案”院會所作之決定提出復議。是否有當？



國民黨態度是反對，民進黨是贊成。但綠委吳秉叡卻投下反對票，因為多了一票，國民黨一陣歡呼，洪孟楷更說“感謝你的一票，起義來歸”。吳秉叡發現投錯票，趕緊跟主席韓國瑜表示，自己投票意志與民進黨一致，韓國瑜也裁示列入公報紀錄。

