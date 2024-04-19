張善政、馮世寬看老榮民跳科目三　樂開懷

桃園市榮民之家今日歡度50周年慶，工作人員帶領長輩一起大跳科目三。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月19日電（記者 盧誠輝）桃園市榮民之家今日歡度50周年慶，工作人員準備了一連串的慶祝活動，還將交誼廳打造成夜店場景，和長輩一起開心大跳科目三嗨翻天，讓到場的中國國民黨桃園市長張善政與“退輔會”主委馮世寬看了樂開懷，也感受到桃園榮民之家對榮民長輩的照顧與用心。



桃園市榮民之家今日歡度50週年慶，包括張善政、馮世寬，桃園市後備指揮部上校指揮官吳俊霖，國民黨桃園市議員楊朝偉、桃園市政府府社會局長陳寶民、八德區長蔡豊展、桃園榮民之家主任陳平、欣桃天然氣董事長周皓瑜等人都到場歡慶。



張善政表示，榮民朋友為國家奉獻大半生，離開軍旅生活後，讓榮民能擁有良好的照顧是國家應盡的義務，過去50年期間，感謝桃園榮民之家提供醫療、復健、巡診、護理照護等服務，長期照顧桃園市的榮民、榮眷及在地居民，使更多長輩得到妥適的照護，多年來藉由舉辦各項多元活動，讓榮民長輩們能發掘出新的興趣和才能，展開多采多姿的晚年生活。



馮世寬指出，榮民之家對所有住民而言意義重大，感謝桃園榮民之家主任陳平帶領同仁打造優質的榮民聚會所，讓為國家犧牲奉獻的榮民得到富有人情味的穩妥照顧，今天藉由50周年慶，也邀請過去每一任榮民之家主任齊聚一堂，將大家為榮民之家付出的心意與情誼完整傳承，永續榮家經營。

