社評：“產能過剩”是西方誣陷中國的謊言

中評社北京4月22日電(評論員 喬新生)關於中國產能過剩的討論令人感到厭倦。產能過剩本來是經濟學的一個概念，在資本主義條件下，由於生產無計劃，產能過剩不可避免。西方國家解決產能過剩的通常做法是，將過剩的產能傾銷到發展中國家，或者干脆將多餘的“牛奶”倒掉，以此來減輕產能過剩所帶來的損失。



西方國家官員“以小人之心度君子之腹”，強調中國正在以西方國家解決產能過剩的方式，對發展中國家實施傾銷。這種敘事方式用心險惡。它一方面企圖說明中國經濟發展並不健康；另一方面也是企圖惡化中國與發展中國家的關係。美國以所謂產能過剩為理由，打著維護國際法律秩序的幌子，對中國實施制裁措施。這本身就是一種霸道的表現。



中國通過不同的渠道，充分表達中方的立場。但是現在看來，中國產品在國際市場上具有競爭力是本質，而產能過剩只不過是西方國家精心編造的謊言。當越來越多的中國產品出口到其他國家，所謂“產能過剩”就會逐漸代替正常的貿易競爭關係成為西方國家對中國實施貿易制裁的借口。可以這樣說，美國使用“產能過剩”的概念，根本不是所謂的事實判斷，而是一種價值判斷，或者說是一種有意識的攻擊。



針對美國提出的所謂“產能過剩”概念。中國必須據理力爭，強調中國從來不會以傾銷的方式，搶占國際市場。中國政府也不會以補貼的方式，保護過剩或者落後產能。中國產品之所以具有競爭力，是因為中國產品具有非常明顯的成本優勢。而這種成本優勢來自於中國長達半個世紀的艱苦努力。



進入工業化時代，電力是一切產業的基礎。電力價格穩定，工業發展就有保障。電力成本相對較低，工業制成品就有競爭力。這是一個簡單的常識，也是中國產品具有國際競爭力的重要原因。

