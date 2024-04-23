社評：美國在多領域維護霸權不擇手段

中評社北京4月23日電（評論員 喬新生）美國微軟公司4月15日發布消息，將向總部位於阿布扎比的阿聯酋人工智能公司“G42”投資15億美元，以換取該公司少數股權。雙方簽訂協議中具有排他性條款，條件是阿聯酋的人工智能公司不得使用中國產品，其中特別點名不得使用中國華為公司的設備。



《華盛頓郵報》報導，美國微軟公司與阿聯酋政府、美國政府就這筆交易進行了一年多的談判，以確保兩國政府都感到滿意。報導更是明確地指出，具體談判的單位是美國商務部下屬的工業和安全局。微軟公司與美國商務部達成“諒解”，阿聯酋公司同意從中國撤出資金，轉而使用美國技術。



其實，早在2024年3月28日中國外交部的例行記者會上，阿拉伯記者已經就阿聯酋人工智能公司從中國撤出資金問題，向中國外交部發言人提問。中國外交部發言人明確表示，中國一貫反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，反對破壞國際經貿秩序和貿易規則、威脅全球產業鏈供應鏈穩定的經濟脅迫行為。這標誌著中國初步瞭解這筆幕後交易的內容，希望相關國家作出正確選擇。



中美在數字領域展開競爭，並不令人感到奇怪，但是，美國採取如此拙劣的方法，實施不正當競爭，令人感到驚訝。正如人們所知道的那樣，中東阿拉伯國家主權基金在中國投資數額巨大，包括阿聯酋在內的阿拉伯國家，把中國視為投資的理想目的地。這一方面是因為中國政治穩定，經濟繁榮，另一方面則是因為，中國是一個龐大的市場，世界規模最大的消費人口足以支撐數字經濟快速增長。阿聯酋等阿拉伯國家投資中國，實際上就是投資未來。



對於中東阿拉伯國家的選擇，美國並不樂意。他們通過各種方式，拉攏中東阿拉伯國家，希望他們投資美國。採用這種卑劣的手段，迫使阿聯酋投資公司撤回在中國的投資業務，多少有些出人意料。究其原因就在於，阿聯酋是一個主權國家，投資數字產業，加強與中國的合作，符合阿聯酋國家的整體利益。



不過，從美國微軟公司投入巨資，在阿聯酋人工智能企業獲得少數股權，人們應該知道，美國醉翁之意不在酒，而在於採用一種破壞性的方式，阻撓阿聯酋與中國在人工智能領域開展合作。



此前阿聯酋在太空領域已經與中國簽訂協議，中國幫助阿聯酋科研人員登上中國的太空站，從事科學研究工作。此次美國微軟公司出面，以出資的方式，迫使阿聯酋人工智能公司放棄與中國的合作，並且從中國撤出資金，這不能不令人想起半個世紀前，美國尼克松政府國務卿基辛格與沙特阿拉伯之間簽訂的歷史性協議。

