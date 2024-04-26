郭至君：中華民族共同體是全球和平最重要力量

中評智庫基金會研究員、中國評論通訊社助理總編輯郭至君在思想者論壇上發言（中評社圖片） 中評社香港4月26日電（中評社報導組）中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行並發表重要講話，4月17日上午，中評智庫基金會在香港總部舉辦思想者論壇，重點圍繞“習近平‘習馬會’重要涉台論述解讀”這一主題展開研討，深度解讀了習近平總書記講話的重要意涵與影響。中評智庫基金會研究員、中國評論通訊社助理總編輯郭至君表示，習近平總書記在這次講話上提及的“中華民族共同體”概念包含在他所倡議的“人類命運共同體”概念當中，在當前兩岸關係複雜嚴峻的情況下，這不僅是在向台灣民眾，也是在向世界各國傳遞中華民族堅守和平發展方向與道路的明確信號。



郭至君表示，中共中央總書記習近平在京會見馬英九一行期間發表了重要講話，提及“四個堅定”，其中第三點是“堅定鑄牢中華民族共同體意識”。她說，“我注意到，這是習總書記首次在涉台講話中運用‘中華民族共同體’的概念，而提及‘共同體’一詞，則不難想到習總書記早在11年前就提出的‘人類命運共同體’概念，聯想來看，我認為，‘中華民族共同體’概念包含在他所倡議的‘人類命運共同體’概念當中，在當前兩岸關係複雜嚴峻的情況下，他在講話中如此提及，這不僅是在向台灣民眾，也是在向世界各國傳遞中華民族堅守和平發展方向與道路的明確信號。”



首先，郭至君說，“中華民族共同體”包含在“人類命運共同體”概念當中，是“人類命運共同體”的其中一部分。



郭至君指出，經溯源，習近平總書記在2014年5月的中央第二次新疆工作座談會上提出了“牢固樹立中華民族共同體意識”，在同年9月中央民族工作會議暨國務院第六次全國民族團結進步表彰大會上提出了“積極培養中華民族共同體意識”，再到黨的十九大提出了“鑄牢中華民族共同體意識”的表述。而從概念上來講，中華民族共同體是中華各族人民在長期歷史發展中形成的政治上團結統一，文化上兼容並蓄，經濟上相互依存，情感上相互親近，你中有我、我中有你、誰也離不開誰的民族共同體。她也留意到，習近平就任總書記後首次會見外國人士就表示，“國際社會日益成為一個你中有我、我中有你的‘命運共同體’，面對世界經濟的複雜形勢和全球性問題，任何國家都不可能獨善其身。”緊接著，2013年，習近平主席作為中國最高領導人首次出訪期間，在俄羅斯提出了構建人類命運共同體理念，為共同應對全球挑戰、共創人類美好未來提供了中國方案。到今天，此概念已經提出11年，而隨著時間推移，我們越來越發現，在這個世界上，各國相互聯繫、相互依存的程度空前加深，沒有一個國家能夠獨善其身，人類生活在同一個地球村，生活在歷史和現實交匯的同一個時空里，這也證明，“共同體”概念不僅適用於中國，也適用於全球。

