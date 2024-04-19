台股419慘案！重跌774點史上最崩

台股19日重挫774.08點，終場以19527.12點作收。（照片：Yahoo股市網站） 中評社台北4月19日電／台股今日重挫774.08點，創下台股歷史收盤最大跌點，終場以19527.12點作收，成交量為7047.88億元，列居史上第三大。因以色列報復伊朗，中東戰事溫度升高，股匯雙殺，新台幣盤中一度重貶近2角，再創近八年來新低。權王台積電今天下跌54元，收在750元，跌幅6.72%。



分析師認為，台股今日收盤重挫逾774點，寫下史上最大收盤跌點。恐慌性賣壓湧現，台股短期跌幅已深，也不排除下周開低後乖離加大出現反彈，但未站穩月均線之前，台股都是震盪格局，不宜過早判定多空。另外，中東戰事升溫，也將為後續政經局勢投下不確定因素，也將使得資金轉向具有戰爭題材的族群，包括營建、航運以及原物料等。



台積電昨日法說釋出下修今年全球半導體展望震撼彈，不僅衝擊自家ADR股價，台積電今日股價更是開低重挫，賣壓傾巢而出，最低觸746元，終場收跌6.72%、報在750元，爆出13萬張的大量。外資直言，儘管台積電長線看好AI題材，地震、電價等成本和3奈米攤提時間超乎預期，雖然有望轉嫁給客戶，但預期要到明年下半年毛利率才會回到53%，2奈米獲利可能會比3奈米來得好。

