4月19日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月20日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月19日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



林劍：中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清將於4月20日至28日應邀赴俄羅斯出席第十二屆安全事務高級代表國際會議並訪問俄羅斯。



總台國廣記者：4月18日至19日，王毅外長應邀對印尼進行正式訪問。發言人能否進一步介紹訪問情況？



林劍：4月18日至19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問印尼。印尼總統佐科、當選總統普拉博沃分別會見王毅外長。王毅外長同印尼對華合作牽頭人盧胡特共同主持召開中印尼高級別對話合作機制第四次會議，同蕾特諾外長舉行會談並共同會見記者。



王毅外長表示，在習近平主席和佐科總統戰略引領下，兩國開啟共建命運共同體新篇章。中印尼關係取得令人矚目的巨大成就，關鍵在於堅持戰略自主、堅持互信互助、堅持合作共贏、堅持公平正義。雙方要持續深化戰略互信，加強發展戰略對接，以高質量共建“一帶一路”引領務實合作提質升級，推動構建具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體。



印尼方表示，印尼政府高度重視發展對華關係，強調將繼續堅定奉行一個中國政策。近年來，兩國全面戰略夥伴關係保持良好發展勢頭，印尼期待同中方延續並不斷推動兩國更高水平戰略合作，堅持相互尊重，擴大互利共贏，共同為地區和全球發展繁榮貢獻更多穩定性和正能量。



雙方一致認為，兩國要繼續弘揚優良合作傳統，相互助力走好具有各自特色的現代化道路。要堅持發展優先，倡導普惠包容的經濟全球化，反對單邊主義和保護主義。要加強多邊協作，推動平等有序的世界多極化進程，反對在本地區製造集團對立和陣營對抗，維護廣大發展中國家共同利益。



雙方還就中東局勢等共同關心的國際和地區問題深入溝通，強調願繼續同國際社會一道努力，為緩和地區緊張局勢發揮建設性作用。

