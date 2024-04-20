外交部：敦促美方停止對他國指手畫腳

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月20日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月19日在例行記者會上應詢表示，我們敦促美方停止對他國指手畫腳，認真檢視自身在軍控、裁軍和防擴散領域的所作所為，積極回應國際社會對美方在遵約方面的合理關切。



有記者提問，近日美國務院發布2024年《軍控、防擴散與裁軍遵約報告》，指責中國未遵守“暫停核試驗”承諾、開展敏感生物軍事活動等，請問中方對此有何評論？



林劍表示，美國年年發布所謂《軍控、防擴散與裁軍遵約報告》，其內容一向是罔顧事實、預設立場，一方面對美方軍控、裁軍與防擴散領域的斑斑劣跡避而不談，另一方面又對他國的履約情況進行毫無事實依據的抹黑指責。中方對此堅決反對。



林劍指出，在國際軍控和防擴散領域，中方堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，認真履行各項國際義務和承諾，以實際行動為維護國際軍控和防擴散體系作出中國貢獻。



“反觀美方，頑固堅持冷戰思維，肆意挑動大國對抗，放手發展軍力，極力謀求絕對安全優勢，嚴重破壞全球和地區戰略穩定。為轉移焦點、逃避責任向其他國家潑臟水是美方的一貫伎倆，國際社會對此有目共睹。”林劍說，我們敦促美方停止對他國指手畫腳，認真檢視自身在軍控、裁軍和防擴散領域的所作所為，積極回應國際社會對美方在遵約方面的合理關切。

