外交部：美所謂“產能過剩”是經濟脅迫

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月20日電（記者 海涵）近期美國持續炒作中國“產能過剩”話題。外交部發言人林劍在19日例行記者會上對“產能過剩”問題應詢表示，美方拋出的所謂“中國產能過剩論”，看似是經濟概念，背後包藏的是遏制打壓中國產業發展的禍心，旨在為本國謀求更有利競爭地位和市場優勢，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。



林劍說，所謂“中國產能過剩論”並不是一個“新概念”。當年，美國曾把中國向世界出口大量物美價廉產品稱為“產能過剩”，現在又給中國向世界出口新能源產品貼上“產能過剩”標簽。按照這個邏輯，美國芯片特別是高端芯片有80%用於出口，豬肉和農產品也大量出口，這種情況是否也可以被稱為“產能過剩”呢？



“事實上，中國新能源汽車出口占生產的比例遠低於德國、日本和韓國等國，談不上‘過剩’向海外傾銷。”林劍指出，美方拋出的所謂“中國產能過剩論”，看似是經濟概念，背後包藏的是遏制打壓中國產業發展的禍心，旨在為本國謀求更有利競爭地位和市場優勢，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。



林劍表示，當今時代，供給和需求都具有全球性，不同國家的產能高低是各自比較優勢決定的，必須從經濟規律出發，客觀、辯證、理性看待。中國的新能源產業優勢是靠真本事獲得的，是通過不斷的科技創新和充分的市場競爭塑造的。給別人開藥方治不了自身的病，以“產能過剩”為借口採取貿易保護措施，不能解決自己的問題，反而會損害全球產供鏈穩定，損害新興產業成長發展，損害國際社會應對氣候變化和綠色轉型發展的共同努力。我們敦促美方摒棄霸權思維，秉持開放心態，堅持公平競爭，切實遵守市場經濟原則和國際經貿規則，打造真正國際化、市場化、法治化的經貿合作環境，同國際社會一道，推動經濟全球化向更加普惠包容的方向發展。

