中評社北京4月19日電／據光明日報報導，大國經濟，備受矚目。



4月16日，2024年中國經濟首季報出爐：初步核算，國內生產總值（GDP）296299億元，按不變價格計算，同比增長5.3%。



面對嚴峻複雜的國際環境，中國經濟回升向好動力足，“三駕馬車”拉動更加協調，一季度內需貢獻率為85.5%，外需貢獻率從上季的－3.1%轉為14.5%，交出了一份來之不易的成績單。



從“冰雪經濟”到“假日經濟”



消費新熱點新潮流不斷湧現



清明假期，國內旅遊出游1.19億人次、國內遊客出游花費539.5億元，電影票房創歷史新高……一組組數據折射出市場活力。



從“冰雪經濟”到“賞花經濟”，再到“假日經濟”，新熱點新潮流不斷湧現，持續帶動消費平穩增長。



“今年以來，我國消費市場總體恢復良好。”國家發展改革委政策研究室主任金賢東說，從實物消費看，一季度，社會消費品零售總額超過12萬億元，同比增長4.7%，大宗消費企穩向好，綠色消費成為新熱潮。



從服務消費看，一季度，服務零售額同比增長10%。目前，“五一”假期出游已經開始升溫。“這些既反映了群眾對美好生活的期盼，也體現我國經濟回升向好的動力和活力。”金賢東說。



今年3月，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，我國將在工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域推動設備更新，有望形成年規模5萬億元以上的巨大市場。

