人工智能，如何走好下一步

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，2023年，生成式人工智能在全球範圍爆火，引發了人工智能領域新一輪的科技競賽。眼下，人工智能不僅能輔助科學研究與藝術創作，還能實現自動駕駛、打造“無人農場”和“黑燈工廠”，成為解鎖新質生產力的關鍵鑰匙。



我國人工智能產業發展現狀如何？未來趨勢怎樣？在日前舉行的第十三屆吳文俊人工智能科學技術獎頒獎典禮暨2023中國人工智能產業年會上，多位專家就此話題展開探討。



大模型、具身智能引領新浪潮



人工智能有著廣泛的應用前景，讓生產生活提質增效，為千行百業插上智慧“翅膀”。



在工業領域，“AI＋工業互聯網”幫助企業開展智能製造、數字採購、數字營銷、智能運維；在農業領域，“無人農場”讓農業生產實現播種、除草、噴淋、收割的全過程自動化；在醫療領域，“下肢外骨骼機器人”輔助癱瘓人士進行康復治療……



國產大模型發展迅速，鵬城實驗室開辟了分布式協同計算“藍海”，研製並訓練完成“鵬城·腦海”系列通用AI大模型底座。獲得本次“吳文俊人工智能最高成就獎”的中國工程院院士、鵬城實驗室主任高文近些年帶領團隊致力於“中國算力網”的研發和建設，為我國新一代人工智能和國產大模型的發展提供強有力的底座支撐。



“我國單個芯片方面的能力跟國外相比仍有差距。但我們通過芯片、通信、組網技術三個方面的突破，也可以實現萬億級的算力，共同推動我國大模型集群的發展。”清華大學教授孫富春說。



不少與會專家認為，具身智能將成為人工智能的下一個浪潮。具身智能是人工智能與現實環境交互的形態。哈爾濱工業大學副校長劉挺認為，具身智能的獨特意義在於為實體機器人安上“大腦”，讓“機器”真正變成“機器人”。



2035年，世界人形機器人市場規模預計達到1540億美元。劉挺介紹，人形機器人很有發展潛力，可以在服務場景、工業與物流場景以及軍事特種工作等領域代替人工。此外，通用機器人將是大模型落地應用的重要載體。“大模型為通用機器人提供強大的能力，人工智能可以將運算、感知、認知、決策、創造等各類智能集成應用在機器人平台上。”

