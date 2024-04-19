全球極端天氣氣候事件出現新特徵

中評社北京4月19日電／據央視新聞報導，2023年是自1850年以來最熱的一年，熱浪、極端降水、旱澇急轉、野火、沙塵暴等極端天氣氣候事件頻發。氣象學家們對這些極端天氣氣候事件進行總結回顧後發現，一些新特徵正在湧現。這一成果由中國科學院大氣物理研究所聯合英國氣象局、法國索邦大學、德國馬普氣象研究所、阿根廷冰川學和環境科學研究所、中國氣象局上海台風研究所的學者共同完成，17日發表在學術期刊《大氣科學進展》上。



“極端事件新特徵之一是極端事件的季節性變化，現在它們有可能出現在往常不太可能出現的季節。”文章作者之一、英國氣象局哈德萊（Hadley）中心資深研究員羅賓·克拉克說。例如，極端高溫事件發生時間提前，歐洲西南部、北非、東南亞、巴西等許多地區在2023年春季發生了極端高溫（甚至可達40℃以上）。



同時，2023年夏季北半球多地同時發生了高溫熱浪，這種空間復合性也是極端事件正在湧現的新特徵之一。強氣旋帶來的強烈水汽輸送極大地加劇了極端降水的強度，多地局地降水量均打破了歷史紀錄。



極端天氣氣候事件也出現了接連發生的時間復合性特徵，往往比極端事件單獨發生有更大的影響。例如，部分地區的多年乾旱仍在持續（如南美中部），而另外一些地區（如加利福尼亞和非洲之角）經歷了由多年乾旱向洪澇的轉變。



此外，極端氣候與生態系統的相互作用在增強。例如，暖幹的大氣條件下，2023年出現了大範圍野火等事件，野火產生的碳排放及其對自然碳匯的破壞，是實現全球碳中和目標中不容忽視的問題。



這些問題都對極端事件研究提出了新的挑戰。文章第一作者、中國科學院大氣物理研究所副研究員張文霞說：“極端天氣氣候事件被世界經濟論壇最新發布的《全球風險報告》列為未來十年的全球首要風險。為了更有效地應對極端氣候變化，我們不僅要關注其趨強態勢，同時要關注極端事件正在湧現的新特徵，此外還要加強氣象災害早期預警。”