探索“一站式”學生社區建設

中評社北京4月19日電／據央視新聞報導，“補辦學生證、團員證，只需要線上登記，不出社區就辦妥了。”近日，桂林理工大學的不少同學在“學生事務辦理”模塊，順利解決了煩心事。



同學們所說的“社區”，是桂林理工大學著力建設的“一站式”學生社區。“學生社區通過線上平台實現線上預約、線下領取，就近辦、一次辦，大大提高了效率。”“一站式”服務大廳工作人員黃江歌說。



校長王敦球介紹，學校“一站式”學生社區以建設宜居宜學的綜合社區空間為定位，貼近學生需求，建設共享廚房、文體活動室、24小時自習室、思政大講堂、職業生涯規劃坊、心靈驛站等功能空間30餘個，總面積達3000餘平方米。



在“一站式”學生社區建設中，桂林理工大學堅持“共建、共治、共享”理念，充分利用好、發揮好學生社區各類平台的育人功能，不斷提升育人實效。



“建立健全‘一站式’學生社區建設體系機制，是提升學生社區管理工作系統化、精細化水平的重要舉措。”校黨委書記鄧軍介紹，學校通過黨委謀劃部署，整合學生管理、黨團文化、教學科研、後勤服務等多部門資源，打破部門壁壘，推動服務下沉，形成了黨委領導、學工牽頭、教師協同、支部引領、社團助力、導員入駐、學生參與的“一站式”學生社區一體化貫通體系機制。



桂林理工大學提出“三個一線”具體要求，即校院領導幹部下沉到一線、理論教育開展在一線、輔導工作扎根到一線。校領導每學期深入學生社區，為學生講授“開學第一堂黨課”“開學第一課”，定期開展“校長有約”“書記午餐會”等活動。分模塊組建了“專家宣講團”“青年講師團”“優秀學生報告團”，定期在學生社區“浸入式”開展思想引領活動，建立了“你選，我講，送課進宿舍”的社區教育新形式，3年累計開展思想引領活動400餘場，受益學生2.6萬餘人次。



桂林理工大學通過實施專兼職輔導員進駐社區輪崗值班制度，將學生工作力量下沉到社區一線，與學生同吃同住同生活，做到全方位引導、全天候服務、全時段保障。“空間距離拉近了，感情也拉近了，學生經常主動找我們交流。”學生社區輔導員孫雲龍說。