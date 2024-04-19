中評社北京4月19日電／據光明日報報導，【一線講述】



講述人：江蘇省蘇州市信息中心綜合科科長 馮煒



2023年1月，數字蘇州駕駛艙正式投運，我的內心激動不已。作為一名長期從事數字化轉型工作的基層人員，我深知，要讓蘇州這樣一座大型城市更加高效暢通運轉，提高數字化治理水平是重要一環，而數字駕駛艙就是助力城市治理加“數”升級的利器。



常有人問我，數字駕駛艙究竟是什麼？我認為，它就像城市管理的“智慧大腦”。它的具體運作方式，就是通過融合運用公安、交管等多部門數據，來輔助城市管理者去更好地把握城市運行的方向。



因此，數字蘇州駕駛艙的數據來源可謂是一個“龐然大物”——它接入了蘇州32個部門141個應用系統，對接高速、軌交、景區等19萬路視頻監控，聯通危化品、污染源、河道水位等近4萬台物聯感知設備，匯聚24.8億條城市運行數據，引入1.63億條實時互聯網數據，並在此基礎上建立了43個算法模型。



值得一提的是，數字蘇州駕駛艙不僅能“眼觀六路”匯集實時信息，它還能“跨界思考”進行預測預警。



我清楚地記得，數字蘇州駕駛艙剛運行不久，就趕上了蘇州首屆城市馬拉松賽事。基於此，我們的駕駛艙在賽前就制定了詳盡的人性化保障預案，錄入了參賽人員、線程等信息，編組了473個重點路段高清攝像頭。在比賽中，它第一時間就預警了可能存在的人流集聚風險。賽後，又從人口流動、消費帶動、交通活力等維度，綜合評測了賽事對於蘇州城市運行帶來的影響，真正為今後相關活動的籌備提供了參考。



數字蘇州駕駛艙的投運只是一個開始，接下來，我們會以數據為核心，圍繞事關民生發展的關鍵領域，融合更多動態鮮活的數據資源，豐富更多務實管用的模型算法，推出更多“切口小、方法巧、效果靈”的多跨協同應用場景，讓城市更聰明、更有溫度。