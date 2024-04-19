盤活中華典籍的“數字家底”

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，【一線講述】



講述人：中華書局古聯（北京）數字傳媒科技有限公司總經理 洪濤



古籍大數據對中國傳統文化領域有著獨特的價值和作用。近年來，我們建立了百億級的古籍大數據中心，可以滿足不同類型的用戶和研究需求。



數據作為生產要素，其質量的優劣直接影響著生產結果。因此，我們建立了嚴格的數據加工流程和審核機制，確保將高質量數據產品投入市場。同時，還將古籍圖書的線性文本內容進行結構化處理，使隱藏在古籍文本中的知識更加突顯，甚至打通不同學科之間的知識壁壘，建立知識關聯，持續發掘、提升數據價值。



在古籍大數據的開放共享方面，我們積極攜手各大研究機構、圖書館和高校，共同推動古籍數字資源的廣泛共享與高效利用。我們研製了圖像采集、文字整理、知識組織等20多項古籍數字化規範標準，確保數據在不同平台間無縫流通和共享。同時，我們採取先進技術手段，嚴密保護數據安全與隱私，嚴防數據洩露與濫用。



在交易流通方面，我們積極探索市場化運作機制，推動古籍數字資源的商業化利用。我們與20多家出版機構和科研團隊合作，制定了公平交易規則和價格體系，通過國家級古籍整理與數字化綜合服務平台——籍合網這個統一的線上發布平台，實現了古籍數字資源的流通和傳播。在交易過程中，我們注重保護知識產權和原作者的權益，建立完善的版權保護機制，確保每一份數字資源交易合法合規。同時，我們也積極推廣數字版權保護技術，提高用戶的版權意識，共同維護良好的數據市場秩序。



近期，我們正嘗試利用古籍大數據進行大模型研發，在自動摘要、文白翻譯、自動構建古籍知識圖譜等具體應用方面進行探索，不斷挖掘和強化數據作為生產要素這一屬性的重要價值，推動古籍大數據資源發揮更加顯著的作用。