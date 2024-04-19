將健康理念轉化為健康行動

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，2024年4月是第36個愛國衛生月，全國愛衛辦開展了以“健康城鎮 健康體重”為主題的愛國衛生月活動。18日，國家衛生健康委在雲南曲靖召開新聞發布會，介紹推廣了雲南、浙江台州在豐富愛國衛生工作內涵、關注調動群眾主動健康意識等方面的有益探索。



隨著人民生活水平提高，超重肥胖現象呈現上升趨勢，特別是青少年，超重肥胖對他們的健康成長影響非常大。全國愛衛辦副主任、國家衛生健康委規劃司司長毛群安介紹，今年愛國衛生月強調要在全社會倡導文明健康的生活方式，防控慢性病，以“健康體重”作為健康促進活動的切入點，讓廣大公眾瞭解超重肥胖對健康的危害。具體工作包括：一是為社會開展權威科普活動提供源頭信息和科普資源，不斷完善健康科普專家庫、資源庫以及傳播機制，引導醫務人員加大健康科普力度，提高廣大人民群眾的健康素養水平；二是倡導全國各地組織開展群眾性的科普實踐活動，通過義診、體檢、健康咨詢等健康服務活動和豐富多彩的實踐體驗活動，推動健康生活進社區、進農村、進單位、進學校、進家庭，促進群眾將健康的理念轉化為健康的行動；三是宣傳推廣典型做法，促進形成“人人參與、共建共享”的健康中國綜合治理的新格局。



雲南省通過綠城市、治污染、除四害、食安心、勤鍛煉、管慢病、家健康等7個專項行動全面促進群眾健康。雲南省衛生健康委副主任許偉表示，雲南省以高血壓和糖尿病為突破口，全面實施18歲以上人群首診測血壓和35歲以上人群測血糖，引導群眾開展健康自我監測，同時注重發揮家庭醫生作用，推動家庭醫生簽約服務向健康管理服務轉變，促進綜合連續的健康管理服務向社區家庭延伸，打造集預防、治療、康復為一體的“一站式”服務平台。此外，注重發揮中醫藥優勢作用，加強中醫治未病和康復建設，提升二級以上綜合醫院康復服務能力，推進縣級中醫醫療機構、基層中醫館全覆蓋，在中醫康復的基礎上逐步拓展現代康復功能，實現康復回基層。通過構建優質高效的醫療服務體系，“防、治、管、康”綜合施策，雲南實現全省慢性病過早死亡率下降至15.42%。



村是愛國衛生運動的重要陣地。“在推進鄉村愛國衛生運動方面要做好文章，將鄉村的環境衛生治理向鄉村的社會健康管理轉變。”浙江省台州市愛衛會主任、台州市人民政府副市長李昌明說，台州市在實踐中注重普及健康生活，倡導村民健康飲食、不抽煙、多運動；優化健康服務，規劃設置村級衛生機構，加強老年人、孕產婦和兒童健康管理，完善慢病全周期健康管理；完善健康保障，落實健康建設的人財物等保障；建設健康環境，既包括健康家庭等健康“細胞”建設，也包括健康步道等支持性環境建設；推進健康治理，將文明健康生活方式納入村規民約。