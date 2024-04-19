2024全球6G技術大會舉行

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，16日至18日，2024全球6G技術大會在江蘇省南京市舉行。全球6G技術大會是面向6G前沿領域的覆蓋廣泛、內容全面的會議，本屆大會以“創新預見6G未來”為主題，圍繞6G關鍵技術、通信AI融合、未來應用等話題，集聚全球6G領域頂尖學者和行業專家，全面展現6G研發最新成果，推進前沿創新與國際交流合作。



在大會開幕式上，未來移動通信論壇發出《協力推進全球6G共識與合作的行動倡議》，凝聚全球智慧，倡議形成統一共識，促進全球移動通信前沿技術創新及產業持續健康發展。



倡議提出，清晰6G定位，乘AI基礎技術突破之勢，明確智能普惠願景，構建智能內生服務架構，突破移動通信應用範疇，實現超越連接的綜合信息服務；深入研究新型場景，面向人機物充分融合，研究物理世界和數字世界互動新模式，聚焦6G典型應用場景和需求；全行業共同定義6G，從技術設計上構建開放合作的新生態，面向綠色可持續要求，融入通感算智特性，力促6G成為未來基礎設施的重要組成部分；呼籲以國際電信聯盟6G願景為牽引，強化國際標準化組織3GPP作為6G標準化平台的作用，推動建立全球統一標準。



圍繞當前6G焦點話題，未來移動通信論壇發布了20本白皮書，涵蓋6G網絡架構、語義通信、無線智能雲網絡、6G數據面、邊緣內生智能、意圖驅動自智網絡、量子信息技術等方向，全面展示信息通信領域對6G的研究與探索。



“6G將支撐各行各業的數字化轉型。”中國科學院院士、紫金山實驗室主任尤肖虎表示，我國6G技術研發非常扎實，將在工業製造領域得到重要應用，有望突破5G在功耗、上行傳輸能力等方面的局限。據瞭解，2023年，紫金山實驗室6G研發團隊建立了業界首個6G綜合實驗室，初步建成6G端到端實驗平台，6G技術在傳輸速率、頻譜效率、時延等方面走在國際前列。



本屆大會由國家6G技術研發推進工作組和總體專家組指導，未來移動通信論壇、紫金山實驗室主辦。