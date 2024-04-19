國家考古遺址公園成文旅新熱點

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，18日，國際古跡遺址日當天，國家考古遺址公園聯盟在安徽省馬鞍山市含山縣凌家灘國家考古遺址公園舉行聯席會。會上發布的《2023年度國家考古遺址公園運營報告》顯示，全國55家國家考古遺址公園2023年接待遊客總量超6700萬人次，同比增長135%，這表明國家考古遺址公園文旅熱度不斷攀升，已成為文旅新熱點。



受國家文物局委托，中國文化遺產研究院在會上發布了全國55家國家考古遺址公園的最新運營數據。數據顯示，55家公園年度累計資金收入44.75億元，同比增加11.76億元，其中門票收入同比增長約5倍；相關文創、考古研學等文旅消費需求大幅上升，學術、社會活動組織參與量再創新高。



《2023年度國家考古遺址公園運營報告》顯示，2023年55家公園在文物保護、考古科研、運營管理、社會宣傳與服務等方面工作快速恢復、總體提升，文物保護工程和公園建設工程有序實施。國家考古遺址公園在考古遺址研究闡釋、保護利用和文化傳承方面的示範作用日趨顯著。



國家文物局考古司負責人表示，國家考古遺址公園要發揮自身優勢，與國內外同行開展交流合作，共同面對文化遺產保護管理中的衝突與挑戰，努力增進人們的文化認同和理解；國家考古遺址公園聯盟要充分發揮行業平台和專家作用，匯聚力量，協同創新，放大文化藝術周集聚效應，整體塑造國家考古遺址公園品牌。



記者瞭解到，此次會議匯聚了全國135家考古遺址公園以及文物保護管理方面的機構、企業、文博單位參會。會議期間，與會專家還將圍繞大遺址保護與傳承、國家考古遺址公園高質量發展的新模式新路徑和玉器在中華文明探源工程中的價值等內容進行交流和探索。第五屆國家考古遺址公園文化藝術周也在凌家灘同期進行，其間開展國家考古遺址公園形象片展映、長三角滬蘇浙皖“乘高鐵尋文脈”研學線路發布、“何以文明”凌家灘數字藝術展發布、文創非遺市集等系列文化活動。