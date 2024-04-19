日本啟動第五次核污染水排海

中評社北京4月19日電／日本東京電力公司（東電）19日開始第五次向海洋排放福島第一核電站的核污染水。日本反對人士表示，政府和東電強行向海洋排放核污染水的行為不能原諒，核污染水排放入海應立刻停止。



新華社援引日本媒體報導，此次排放預計將持續至5月7日，共將排放約7800噸核污染水。這是東電在2024財年（2024年4月至2025年3月）的第一次核污染水排放。此前東電宣佈，計劃在本財年分7次向海洋排放約5.46萬噸核污染水，這些核污染水中含放射性氚約14萬億貝克勒爾。



日本漁業從業者和民眾一直反對核污染水排放入海。儘管東電聲稱“處理水”符合日本政府規定的安全標準，但日本全國工會聯絡協議會退休人員聯盟委員長瀧秀樹接受記者採訪時說，所謂的“處理水”其實仍含有許多放射性物質，這一點東電也承認。此外，福島第一核電站反應堆報廢工作也幾乎沒有進展。



瀧秀樹對記者說，日本政府和東電無視與漁民之間的書面約定，強行排放核污染水，“我們不能原諒他們”。



今年初，“禁止原子彈氫彈日本國民會議”等團體組織的“未來的海洋”項目正式發起簽名活動，呼籲立即停止向海洋排放核污染水。截至4月18日，項目已經徵集到超過17.5萬個簽名。簽名活動發起方將於本月24日向日本政府提交第一批簽名。



2023年8月24日，日方無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海。據報導，在此前4次排海中，東電共排放核污染水約3.12萬噸。