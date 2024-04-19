“網絡文學IP微短劇創作扶持項目”發布

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，從中國作家協會網絡文學中心獲悉，“網絡文學IP微短劇創作扶持項目”18日發布，50個項目最終入選。入選的項目包括五類選題：一是《盛放》《我們的村BA》等反映人民美好生活的選題；二是《我的智能家居造反啦》《正義判定2069》等有關科技創新與科幻的選題；三是《敦煌筆記》《灶神的美食之旅》等有關中華文化的選題；四是《醫路花開》等有關構建人類命運共同體的選題；五是《神女辭暮》等反映經典之美的選題。



據介紹，網絡微短劇是新型文化業態，正處於迅速發展過程中，缺乏優質內容是制約微短劇健康有序發展的突出問題。中國作協推出“網絡文學IP微短劇創作扶持項目”，就是要為微短劇提供優質文學母本，推動網絡文學和微短劇行業相互賦能，打造網絡視聽精品。



中國作協黨組成員、書記處書記胡邦勝表示，網絡微短劇是人民群眾喜聞樂見的文化新需求，是中華文化海外傳播的新力量。網絡文學要為網絡微短劇提供優質內容，提升視聽產品的精神內涵和文化品位，以網絡文學的高質量促進網絡微短劇的正能量。同時，要加強作品版權和作家權益保護，充分激發網絡作家創作的積極性。



發布會後，中國作協組織與會的100多位網絡作家、網絡文學平台負責人和視聽平台負責人，共同發出《提升網絡文學微短劇轉化品質倡議書》，從創作導向、精品打造、人民喜愛、科學理性、國際視野、版權保護、行業生態等方面，提出七條倡議，引導網絡微短劇健康有序發展。