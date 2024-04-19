譜寫城鄉歷史文化遺產保護新篇章

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，城鄉歷史文化遺產是人民群眾身邊最忠實的歷史訴說者，它們見證了物換星移的滄桑，銘記著政通人和的輝煌，蘊含著體國經野的智慧，散發出流風餘韵的芬芳。置身其間，可以跨越時空、勾連古今，讓人領悟到天人合一的境界，享受到游目騁懷的愉悅，品味到源頭活水的滋養。保護好城鄉歷史文化遺產，就是守護過去的榮光，珍惜今天的寶藏，孕育未來的希望。



黨的十八大以來，我國城鄉歷史文化遺產保護工作取得了歷史性的巨大成就。國家歷史文化名城、名鎮名村、傳統村落、歷史文化街區、歷史建築等形成了傳承中華優秀傳統文化最綜合、最完整、最系統的載體。這些成就的取得是黨中央正確領導的結果，是習近平文化思想在中華大地上的生動實踐。立足新時代，作為長期從事城市建設管理、歷史文化保護的工作者，我們要深入學習習近平總書記的重要論述，不斷領悟習近平文化思想的豐富內涵，著力保護城鄉歷史文化遺產、賡續中華文化根脈。



構建大保護格局是城鄉歷史文化保護傳承的重要目標，也是建設中華民族現代文明的重要任務。中華文明具有突出的統一性。在歷史長河中，中華民族堅定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，形成了九州共貫、多元一體的大一統傳統，培育了“修身、齊家、治國、平天下”的家國情懷，留存了豐富多彩的城市、鎮村、建築、景觀等城鄉歷史文化遺產。這些遺產是我國各區域、各民族交流交往交融的見證者、記錄者、講述者，是生動講好中國故事的寶貴素材。比如，伊寧前進街歷史文化街區是多民族聚居、多元文化交融之地，保存了大量體現多民族文化的特色建築群。拉薩八廓街歷史文化街區內的唐蕃會盟碑等遺產是漢藏一家親的重要歷史見證。保護好、利用好、傳承好這些遺產，對延續中華文明多元一體格局至關重要。我們要樹立大歷史觀，全方位展現中國悠久連續的文明歷史、近現代歷史進程、中國共產黨黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史等中國人民為革命、建設、改革奮鬥拼搏的歷史；建立城鄉歷史文化保護傳承體系，推動構建大保護格局，做到空間全覆蓋、要素全囊括，將祖先留給我們的城鄉歷史文化遺產完整傳承下去，生動、立體、全面地講好中國故事。比如，江西瑞金、陝西延安分別將沙洲壩、棗園等革命舊址劃定為歷史文化街區，青海將成功研製了我國第一顆原子彈和氫彈的221廠劃定為歷史文化街區，深圳將曾代表改革開放“深圳速度”的地王大廈、國貿大廈等認定為歷史建築。



城鄉歷史文化保護傳承工作中，老城這類復合活態遺產值得特別關注。老城承載著文化基因、蘊藏著營建智慧、傳承著千年記憶、養育著一方百姓，是城市文化根脈所系、鄉愁所在。我們要堅持“保”字當頭，嚴格保護老城的傳統格局、空間肌理、歷史風貌、文化生態、景觀環境，保護好人民群眾的文化歸宿、精神家園。比如，閬中較好地處理了老城整體保護和城市改造開發的關係，完整保護了山水城融為一體的格局。此外，老城也是老百姓生產生活、安居樂業的場所。要尊古而不復古，守正而不守舊，更多採用微改造這種“綉花”功夫，既要改善人居環境，又要保護歷史文化底蘊，讓歷史文化和現代生活融為一體，讓老城生活更有“福氣”。比如，江西永新老城採用“針灸式”的微更新方式，延續了傳統街巷肌理和鄰里關係，對基礎設施、傳統建築進行改造提升和保護修繕，並結合殘垣斷壁、廢棄地等建設了多個口袋花園。



完善體制機制、落實管理職責是城鄉歷史文化保護傳承的可靠保障。當前，我國城鄉歷史文化遺產保護事業得到全社會前所未有的關注與支持，但是部分地方領導幹部的保護理念和意識仍待增強，保護管理責任仍待進一步落實。應加強制度頂層設計，切實完善政策措施，著力解決大拆大建、拆真建假、失管失修、不當利用等突出問題，建立健全不敢破壞、不能破壞、不想破壞的體制機制，讓全社會對城鄉歷史文化遺產懷有敬畏之心。要依法嚴格保護歷史文化遺產，加強監督檢查和問責問效，像重視生態保護那樣重視文化遺產保護，像堅守耕地保護紅線那樣堅守文化遺產保護底線；讓保護監管“長牙齒”，讓城鄉歷史文化遺產保護成為不可挑戰的國家意志。



歷史進程波瀾壯闊，保護初心歷久彌堅。新時代新征程上，城鄉歷史文化遺產保護工作仍然任重而道遠。路雖遠，行則將至。我們將通過不懈努力，讓陳列在廣闊大地上的遺產在新時代煥發新活力、綻放新魅力，奮力譜寫城鄉歷史文化保護傳承事業的新篇章，賡續中華文脈。