市場上流通的“特供酒”均為假酒

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，原本只是一次打擊制售假酒的案件，民警卻在抓捕犯罪嫌疑人過程中另有發現——幾十箱假酒的包裝上，竟印有“某某部隊特供”“某某辦公廳特供”“某某賓館特供”等字樣。



這是2023年5月，浙江省台州市公安機關在抓捕制售假酒犯罪團夥時遇到的情景。在這起案件中，民警抓獲了假冒“特供酒”銷售方與生產方犯罪嫌疑人，又在溯源調查時，梳理探索出另一個上游假酒生產團夥及包材供應商。一個集產、供、銷一體的假冒“特供酒”產業鏈浮出水面。



假酒產業鏈必須斷根清源、打深打透



最早接到報案的是浙江台州玉環市公安局。“受害人說，他從2018年起從犯罪嫌疑人黃某某處相繼購買了140餘萬元的品牌酒。”辦案民警回憶，“經過鑒定，其中大多數是假酒。”



經過專案組一段時間的縝密偵查，台州市公安機關於2023年5月8日在全國多地開展了收網行動。“那30餘箱假冒‘特供酒’，就是這次行動中發現的。”玉環市公安局辦案民警呂漳介紹。



跟隨民警走進扣押涉案物品的庫房，記者看到，這些假冒“特供酒”的包裝與市面上的品牌酒幾乎一致，但印有“某某辦公廳特供”等字樣。“不知情況的消費者，還真會被這些‘名頭’給唬住呢！”辦案民警說，“實際上，根本不存在什麼‘特供酒’。”



在辦案分析時，民警發現，該團夥2017年就已經開始從事制假售假活動了。按照“斷根清源、打深打透”的偵辦思路，民警摸排新線索。2023年8月23日，台州警方組織第二次統一收網行動。至此，該案共抓獲犯罪嫌疑人15名，搗毀生產、倉儲、銷售窩點11個，查扣“特供”“專供”等假酒20餘種1300餘箱，公安機關徹底摧毀這一集產、供、銷為一體的假酒產業鏈。



購買所謂的“特供酒”是什麼心理



經嫌疑人交代，這些所謂的“特供酒”，都是根據客戶的需求而指定生產的。所用包材是從包材供應商那裡買來的假包材，而用來製作假冒“特供酒”的原料則是從周邊商鋪買來的低端散裝白酒。



去預訂假冒“特供酒”的人，是銷售方。記者瞭解到，這些假冒“特供酒”的銷售方，往往在社交圈及社交平台上鼓吹自己有“門路”，可以將通過“特殊渠道”低價買到的高檔名牌酒分享給大家，以此獲得信任。他們借助熟人朋友圈不斷推廣，哄騙更多消費者購買所謂的“特供酒”並以此獲利。

