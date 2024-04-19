第四屆消博會圓滿落幕

中評社北京4月19日電／據光明日報報導，4月18日，第四屆中國國際消費品博覽會（以下簡稱“消博會”）閉幕。連續舉辦四屆的消博會結出累累碩果，向世界展示出中國超大規模市場的蓬勃生機。



本屆消博會共有來自71個國家和地區的4019個消費精品品牌參展，參展國別數和品牌數較第三屆分別提升9%和19%。本屆消博會由愛爾蘭擔任主賓國，共有12個區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員國參加，占成員國總數的80%。此外，英國、蒙古國、俄羅斯和馬來西亞首次以國家展團的形式參展。本屆消博會專業採購商超5.5萬人，較第三屆增長10%，進場觀眾主會場達37.3萬人次，三個分展區超10萬人次。



消博會為境外參展商提供了與中國客商建立友誼的橋梁，也讓他們看到了中國消費市場的巨大潛力。“中國消費市場規模龐大，很多日本企業都在關注中國消費市場，我們期待中國市場的規模進一步擴大。”日本貿易振興機構廣州代表處所長岡田英治表示。



澳佳寶、捷克貿促局、香港貿發局、GAONAS、沃迪安等36家國內外參展企業機構在今天與消博會組委會方簽約參加下一屆消博會，涉及食品保健、智能家居、國貨精品等多個領域。



本屆消博會首次採用了“1＋N”全島辦展模式，除了海南國際會展中心主會場，還在海口、博鰲等地新增帆船游艇、免稅購物、國際健康3個分會場。帆船游艇展參展船艇總數達到250艘，共有80家國際品牌參展，參展境外船艇數量與品質均創歷史新高。免稅購物展聯動國內外知名品牌，為海南離島免稅市場引流，打造“永不落幕”的免稅購物新場景。國際健康展吸引了65家參展企業，共帶來國內外展品2123種，展示了世界先進醫療技術成果。



“本屆消博會品牌數量創造了歷史紀錄。消博會在海南、在中國乃至在全球都有一定的影響力和覆蓋面。這場展會對國內外展商達成意向、促成交易有著非常重要的作用。”海南國際經濟發展局副局長劉如濤表示。