印度大選開鑼“AI莫迪”拉票真假難辨

中評社北京4月19日電／據大公報報導，印度大選於19日開始分階段投票，近10億選民將在6周時間里決定現任總理莫迪能否贏得第三個任期。這場全世界規模最大的選舉受到廣泛關注。美媒18日指出，包括莫迪所在的印度人民黨在內，印度各政黨利用人工智能（AI）技術製作宣傳視頻，並讓AI批量撥打電話呼籲選民投票，AI正在改變選舉生態。然而，由於缺乏相應監管措施，選民被AI生成的不實信息誤導的風險隨之增加。



印度大選指的是人民院（即議會下院）選舉。印度人民院共有545個議席，其中2個由總統任命，其餘543個席位均通過選舉產生。在選舉中贏得多數席位（至少272個）的政黨或政黨聯盟有權組建內閣，總理一般由多數黨領袖擔任。莫迪所在的印人黨在2019年舉行的上屆大選中贏得303個議席，最大反對黨國大黨佔據52個議席。印度人民黨及其盟友這次的目標是拿下超過400個議席。



今年印度登記選民達9.68億人，超過美國、歐盟和俄羅斯人口總和，令此次大選成為全球規模最大的選舉。印度大選投票方式為電子投票，此次將使用約550萬台電子投票機。全國設立100多萬個投票站，安排約1500萬工作人員。印度各地將分7個階段進行投票，第一階段投票日為4月19日，第七階段為6月1日。投票結果將於6月4日公布。



AI助選 省錢省力



此次大選主要是兩大聯盟之間的角逐，一是以印人黨為核心、38個政黨組成的“全國民主聯盟”（NDA），二是國大黨領導、26個政黨組成的“印度國家發展包容性聯盟”（INDIA）。有分析指出，當前印度呈現出印人黨政治強勢、印度教民族主義狂熱與財閥壟斷經濟的“三位一體”，莫迪被塑造為“印度利益的守護神”，民調支持率遙遙領先；反對黨聯盟卻缺乏高人氣的核心領導人，阻攔莫迪連任的難度較大。



據《紐約時報》報導，印度各政黨正利用AI技術展開激烈選戰。在廣受印度用戶喜愛的社交媒體WhatsApp上，一段“AI莫迪”指名道姓地與選民交流的視頻引起關注。視頻本身並不完美，“莫迪”的眼鏡時而有鏡框，時而沒有，衣服上的圖案也會突然“像素化”。但這反映出政客們為自己打造“AI化身”以接近更多選民的趨勢。報導指出，印人黨的工作人員推送“AI化身”視頻，這種技術可輕鬆跨越語言障礙，自動以目標選民使用的語言對其喊話，呼籲其投票。這在常用語言多達數十種的印度，無疑是一種巨大優勢。



拉賈斯坦邦AI初創企業“印度深偽者”為寶萊塢演員打造“AI化身”，用於拍攝商業廣告，但今年以來政黨和政客也成為該公司的客戶。公司負責人傑登說，他們收到約200個請求，最終接下14個。傑登的團隊一天能製作多達1萬段視頻，時間和金錢成本較傳統宣傳方式大大降低。



選民難區分真假資訊



印度政黨還會利用ChatGPT等AI聊天機器人，用政黨領導人的聲音給選民打電話。印度媒體MediaNama編輯帕瓦說，這種招數在印度的效果尤為顯著，因為印度人看到模仿名人的表演者都會上前合影，“如果他們接到‘總理’的電話，對方還表現得好像認識他們，他們會激動萬分”。



近年來，印度一直深受WhatsApp假新聞氾濫問題困擾，WhatsApp上傳播的謠言曾多次引發致命暴力事件。專家警告說，目前對於AI助選缺乏監管措施，隨著技術的發展和普及，選民將越來越難以區分真實信息和AI生成的不實信息。印人黨和國大黨互相指責對方傳播用AI深偽技術炮製的選舉相關不實信息。