傅崐萁將率藍委訪陸　蔣萬安：符合民眾期待

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月19日電（記者 張穎齊）習馬二會日前剛落幕，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁緊接著將率領多位黨籍“立委”於25日訪陸，但被民進黨“立院”黨團批評是集體翹班被統戰。國民黨台北市長蔣萬安19日下午對此表示，對於任何交流，秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行，相信都是符合民眾的期待。



蔣萬安今日下午赴台北市松山區公所進行與里長有約座談會，接受媒體訪問時做出以上表示。



該活動與會的有國民黨台北市副市長林奕華、議員秦慧珠、環保局長徐世勳、民政局長陳永德、區長鄭朝元、工務局長黃一平、消防局長莫懷祖、公園處長藍舒凢、新工處長林昆虎、停管處長李昆振、自來水事業處長范煥英等。蔣萬安在會中與里長們熱情互動，並積極聽取里長反映、即時回應。



記者另外問蔣萬安，對於傳出“行政院副院長”鄭文燦將接任海基會董事長的人事消息看法？蔣重申，他一直強調，兩岸關係愈緊張、愈困難時，反而愈需要溝通、交流。



媒體問，台北流行音樂中心興建工程1.9億元新台幣追加預算案，讓“文化部”、台灣民眾黨前台北市長柯文哲、蔣萬安、台北市議會之間互相究責，“監察院”18日認為各方爭論不休，白白浪費利息支出，均有嚴重怠失。



蔣萬安說，這是柯文哲前市府與廠商的工程款項，法院確定要由市府必須支付，但柯文哲前市府卻沒付，他上任後面對問題、解決問題，趕快與廠商聯繫，廠商也同意趕快先用墊付款支付，也得到議會同意，他也趕快與“文化部”溝通。



媒體也問，“網路溫度計DailyView”地方首長口碑排名定期更新，統計整理出10大人氣縣市首長口碑榜，前3名分別是蔣萬安、國民黨基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕？但蔣萬安是負面聲量比正面高？



蔣萬安回應說，對於網路調查，他都參考、虛心接受，整體滿意度是有上升的，這跟市府調查一致，他接受各界批評、建議，會持續加倍努力，滿足台北市民的高標準、高期待。