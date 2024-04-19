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劉建超會見美國舊金山市市長布裡德
http://www.CRNTT.com   2024-04-19 17:53:45


　　中評社北京4月19日電／據新華網報導，4月19日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見美國舊金山市市長布裡德，就落實兩國元首達成的重要共識，加強人文交流、深化互利合作、推動中美關係健康穩定發展交換意見。

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