彰化藝術巡演下周登場　王惠美邀共度母親節

彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，彰化縣長王惠美今天召開宣傳記者會。（照片：王惠美臉書） 中評社彰化4月19日電／彰化縣政府結合母親節，將舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演。彰化縣政府今天為感恩晚會鄉鎮巡演活動暖身宣傳，邀請台北愛樂管弦樂團、南方二重唱宣傳表演，讓大家先睹為快。彰化縣長王惠美今日表示，歡迎大家帶著媽媽，一同來看表演，共度感恩母親節。



王惠美表示，溫馨五月感恩季，今年結合母親節，以“感恩”為主題，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，透過傳統戲曲、管弦樂團以及經典歌手演唱會等精彩活動，讓鄉親不用出遠門到外地，在彰化就能欣賞全台知名的大型藝文表演。



彰化縣府從4月27日起至5月11日的周末共安排4場感恩晚會鄉鎮巡演活動，第一場邀請台北愛樂管弦樂團4月27日晚間7時30分在員林圓林園演出。



王惠美說，去年建縣300的慶典音樂會，由台北愛樂管弦樂團帶來精彩的演出，今年再度邀請，讓彰化的鄉親再次感受到音樂魅力。



第二、三場邀請“明華園戲劇團”，5月4、5日晚上分別在花壇國中及埔心鄉兒童公園接力演出，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，分別上演“劍神呂洞賓”、“曹國舅上蓬萊”經典大戲，第四場5月11日晚間在鹿港亞太渡假村有“懷舊金曲演唱會”，邀請葉璦菱、殷正洋、鄭怡、南方二重唱、邵大倫及陳孟賢等6組知名歌手輪番演唱。



王惠美說，“讓表演藝術走進日常”是彰化鄉鎮藝術巡演的核心精神，去年“鄉鎮藝術巡演”配合建縣300年，深入縣內八大生活區，今年再結合母親節辦藝文巡演。而今年“彰化桐花祭”系列活動，也即將進入高潮，4月20、21日在芬園寶藏寺，也有“即將成真火舞團”、“唐美雲歌仔戲團”接力演出，歡迎大家一起來賞桐花、看表演，共度感恩母親節。