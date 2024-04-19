俄羅斯一架轟炸機墜毀

中評社北京4月19日電／據新華網報導，綜合俄羅斯軍方和政府消息，俄空天軍一架圖－22M3轟炸機19日在南部斯塔夫羅波爾邊疆區墜毀，機上兩人獲救，一人死亡，一人失蹤。



俄羅斯國防部通報說，飛機在完成任務返回基地途中墜毀，原因初步判定是技術故障。



斯塔夫羅波爾邊疆區州長弗拉基米爾·弗拉基米羅夫在社交媒體上發布消息說，飛機墜毀在克拉斯諾格瓦爾傑斯基區的田野上，機上有一人死亡，對失蹤人員的搜救工作還在繼續進行。