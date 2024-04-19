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俄羅斯一架轟炸機墜毀
http://www.CRNTT.com   2024-04-19 17:53:30


　　中評社北京4月19日電／據新華網報導，綜合俄羅斯軍方和政府消息，俄空天軍一架圖－22M3轟炸機19日在南部斯塔夫羅波爾邊疆區墜毀，機上兩人獲救，一人死亡，一人失蹤。

  俄羅斯國防部通報說，飛機在完成任務返回基地途中墜毀，原因初步判定是技術故障。

  斯塔夫羅波爾邊疆區州長弗拉基米爾·弗拉基米羅夫在社交媒體上發布消息說，飛機墜毀在克拉斯諾格瓦爾傑斯基區的田野上，機上有一人死亡，對失蹤人員的搜救工作還在繼續進行。

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