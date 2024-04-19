印人黨“畫大餅”　經濟發展未惠民

中評社北京4月19日電／據大公報報導，據《印度時報》報導：莫迪所在的印度人民黨14日發布名為《2024年保證書》的“施政綱領”，著眼於莫迪在2047年帶領印度躋身發達國家的願景，給印度選民“畫大餅”。但莫迪治下的印度經濟表現並非如宣傳般亮眼，通脹和失業率居高不下，振興製造業淪為空談。



印人黨《2024年保證書》提出進一步加快基礎設施建設，包括擴大高鐵網絡、推出“新時代”列車和現代機場、建設更多高速公路等，並承諾要將印度打造成全球製造業強國。莫迪還承諾要把印度建設成半導體、芯片製造和生物製造中心等。印度政府3月公布的數據顯示，2023年第四季度印度國內生產總值（GDP）同比增長8.4%，高於市場預期。



然而，印度民眾感受到的經濟環境遠不如政府數據和宣傳那樣美好。莫迪第二個總理任期內，印度通脹和失業率高企，工薪階層和中產階級個人消費停滯不前。印度已成為全球人口第一大國，且14億人口中超過一半是不到30歲的年輕人，卻始終未能將其轉化為人口紅利。國際勞工組織估計，2022年印度有高達29%的年輕大學畢業生處於失業狀態。印度農民也未能從經濟發展中獲益，近期再度“進軍新德里”進行示威，要求政府提高農民收入。