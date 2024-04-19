民間發起“和平運動”促賴清德恪守憲法一中

兩岸和平發展論壇召集人吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北4月19日電／“反台獨反介入聯合行動”、“兩岸和平論壇”聯席會議17日決議通過，聯合台灣社會各界具名連署表達六成要求兩岸和平的多數民意，發表民間“和平宣言”並展開社會各界擴大連署。“宣言”正告即將在520就任台灣地區領導人的賴清德，必須回應民意，恪守憲法一中，確保兩岸和平發展，著重民生福利建設。行動發起團體指出，將於5月上旬召開記者座談會及街頭行動。



宣言全文如下：



台灣社會各界的兩岸和平呼聲！



堅持兩岸和平與社會民主的朋友們：



過去八年來，民進黨執政不斷挑撥兩岸關係敵對化，造成當前兩岸局勢嚴峻，台海成了國際社會公認最有可能引爆戰爭衝突的高危區域之一。



僅獲少數民意支持的賴清德，即將於520宣誓就任，在就職演說中是否恪守“憲法一中”的法理規範，真誠回應兩岸和平的眾意，拒絕任憑美國玩弄抗中牌的態勢，是攸關台海和平與社會安定，維護區域和平穩定的重要契機，國際社會無不謹慎以待。



從台灣社會內部來看，執政者一意孤行的抗中政策，正在將具備和平發展條件的台灣社會，朝向戰時軍事動員體制轉化。從全民戰爭整備的調動、國防預算不斷升高，到壓制兩岸民間交流的政策，將大陸地區視為所謂的“敵對勢力”、藉《反滲透法》與“安全”為由製造敵意螺旋，皆建立在強化軍事敵對，以政治力量進行社會內部控制的惡政上。



朋友們，台灣將於2025年邁入超高齡社會，僅1.09的生育率不僅是史上最低，更是全世界最低，老幼生養無疑成了中青年勞動者最沉重的負擔。不僅如此，高工時、低工資，勞保年金瀕臨破產危機、物價齊漲、電費調升、兵役延長、國防預算的不斷升高排擠社福與教育預算。重大民生問題，迫使基層民眾不得不緊縮褲帶度日，人民有苦說不出、多數家庭悶聲求存，蔡英文執政時期卻屢次動用特別條例規避預算法，大搞軍購，棄民於水火。



種種重大社會問題必須要和平穩定的社會發展體制來解決，有待以人民利益為主體的民主機制來推動。著眼當前，民進黨頑固的兩岸敵對政策已經走了八年，走向了台海戰爭的懸崖邊上，台灣基層民生經濟與社會發展還能有幾個八年來衰敗？遵循法理一中，回歸兩岸政治互信的談判基礎，正式終止兩岸敵對狀態，確保兩岸永久和平，自然不必拿著人民膏脂購買凱子軍備，而應該把節省下來的龐大軍費用於民生福利建設，創造福眾利民的兩岸和平紅利。



敵對的兩岸關係不能給台海及亞太地區帶來穩定與和平，民主化運動的成果正在遭受破壞，言論空間更在戰備動員中一再緊縮。解嚴37年後的台灣，新威權體制儼然回歸。回顧歷史，戒嚴時期白色恐怖肇因於內戰與民族分斷。在同胞幾代人的努力下相當艱難地開創了兩岸和平的發展環境，並推進了社會的民主化。敵對相殘的歷史不能重演，和平與民主不容破壞。

