中國代表：美方的否決擊碎巴人民幾十年夢想

（來源：新華網） 中評社北京4月19日電／據新華網報導，中國常駐聯合國代表傅聰18日表示，獨立建國是巴勒斯坦人民幾代人的夙願，正式加入聯合國則是這一歷史進程關鍵一步。由於美國的否決，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎。中方對美國的決定感到十分失望。



美國當天在安理會否決關於巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議草案。傅聰在表決後的解釋性發言中說，有關國家質疑巴勒斯坦是否符合《聯合國憲章》規定的會員國資格，暗示巴勒斯坦是否“愛好和平”還是個問題。這樣的指控對於飽受被占領之苦的巴勒斯坦人民來說，不啻於在傷口上撒鹽，是極大的侮辱。如果出於政治算計不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，不妨大方地說出來，而不必找借口對巴勒斯坦人民進行二次傷害。



傅聰說，由於美國的否決，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎。中方對美國的決定感到十分失望。獨立建國是巴勒斯坦人民幾代人的夙願，正式加入聯合國則是這一歷史進程關鍵一步。早在2011年，巴勒斯坦就提出了申請，由於個別國家的反對，安理會當時的行動被擱置。13年已經夠久，可相關國家還在抱怨時間不夠、不該急於行動。這種說法是不真誠的。當前與以往任何時候相比，接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國都更具緊迫性。



傅聰表示，有關國家不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，聲稱理由是巴勒斯坦國不具備治理國家的能力，中方對此不能同意。過去13年裡巴勒斯坦局勢發生許多變化，其中最根本的是約旦河西岸定居點不斷擴張，巴勒斯坦作為國家的生存空間不斷被擠壓，“兩國方案”的基礎不斷被侵蝕。有關國家對此視而不見，採取默許甚至縱容的態度，現在又反過來質疑巴勒斯坦不具備執政能力，這完全是混淆是非的強盜邏輯。



傅聰強調，獨立建國是巴勒斯坦人民不可剝奪的民族權利，不容置疑、不容交易。有關國家將巴以直接談判作為前提，聲稱巴勒斯坦加入聯合國只能是談判得到的結果，這是本末倒置。在以色列方面越來越明確拒絕“兩國方案”的情況下，由聯合國接納巴勒斯坦國成為正式會員國，可以讓巴勒斯坦享有同以色列平等的地位，將有助於為恢復巴以談判創造條件。所有真心支持“兩國方案”的國家，都不應該反對巴勒斯坦正式加入聯合國。



傅聰表示，中方相信，總有一天巴勒斯坦國將在聯合國享有同其他所有會員國同等的權利，巴勒斯坦和以色列作為兩個國家可以比鄰而居、和平共處，巴勒斯坦人民和以色列人民都過上安寧、幸福的生活。為了這一天早日到來，中方將繼續作出不懈努力，發揮建設性作用。