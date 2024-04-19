國家植物種質資源庫年內開工建設

中評社北京4月19日電／據人民日報報導，2024年4月18日是國家植物園揭牌運營兩周年。記者當日從國家植物園獲悉，按照國家林草局和北京市人民政府工作部署，國家植物種質資源庫計劃於今年年內開工建設，預計於2026年正式運營。



據介紹，國家植物種質資源庫位於國家植物園（北園）西側，總占地面積6萬平方米，總建築面積1.1萬平方米。遵循“廣泛收集、科學保存、深入研究、永續利用”的方針，國家植物種質資源庫規劃收集來自世界範圍內的植物種質資源7萬種，實現中國珍稀瀕危植物全覆蓋。



這一資源庫保藏植物資源類型包括植物種子、試管苗、DNA、植物活植株、花粉和孢子、植物組織、器官、植物微生物等。計劃建設自動化庫、手動庫、超低溫保存庫，種質數據信息管理區、珍稀瀕危植物示範區、科學研究區等區域，集收集儲藏、研究利用、科普展示、國際交流等功能於一體。



目前，國家植物園已經開展三北地區植物種質收集工作，對包括紫椴、黃檗等國家重點保護野生植物在內的500餘種植物進行種質收集。收集到的種質資源已經在預備庫中進行規範化管理，計劃2026年運營時，第一批種子入庫保存。



據悉，國家植物種質資源庫設有展覽展示區，包括室內展廳和室外展示區，將常年對遊客開放。室內展廳將利用先進的智慧化展示手段，為公眾科普“植物與人類生存的關係”“全球生物多樣性的現狀與危機”“對世界物種保護展望”等內容。室外展示區將利用植物、園林小品、科普牌示、雕塑作品，營造優美的景觀環境。