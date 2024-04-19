16名香港學生獲頒“創明天獎學金”

中評社北京4月19日電／據人民日報報導，香港慈善機構“大灣區共同家園青年公益基金”17日舉行2024年度“創明天獎學金”頒授典禮，16名香港學生獲頒此項殊榮。這是該基金連續第四年推出“創明天獎學金”，以表揚及鼓勵才學兼優、熱心服務社會的大專院校學生。



香港特區政府署理民政及青年事務局局長梁宏正出席典禮並致辭表示，獲獎學生不僅品學兼優，在社會服務方面也有卓越表現，是廣大青年的楷模。希望同學們繼續奮發向上，以熱誠和自身所長貢獻國家和香港，同時鼓勵和啟發更多青年朋友一起積極參與建設社會。



大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致辭時說，國家在“十四五”規劃中確立香港“八大中心”的定位，這些不同領域的發展為青年提供了多元化機遇和廣闊舞台。他寄語得獎同學繼續發揮所長，未來成長為香港發展的新驅動力，投身粵港澳大灣區建設。



據瞭解，本年度“創明天獎學金”共收到本地13家大專院校超過250名學生的踴躍申請，最終16名同學脫穎而出，每名得獎同學將可獲發5萬港元獎學金，6月還將前往北京交流，更好地認識國家發展。



此外，為鼓勵更多本地青年加入科研行列，下一屆“創明天獎學金”將增設“創科獎”，專為修讀STEM（科學、技術、工程、數學）學科博士課程的學生而設。



“大灣區共同家園青年公益基金”成立於2019年，是以服務香港青年為使命的慈善機構。