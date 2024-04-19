金門警與海巡獲贈500台密錄器　強化蒐證

伯悅公司董事長王成疄（前排右四）捐贈120台密錄器給金門海巡隊，海巡隊副隊長陳建文（前排左四）回贈感謝狀。（照片：金門海巡隊提供） 中評社金門4月19日電／台中市伯悅有限公司昨日分別捐贈密錄器380台給金門縣警局、120台給“海洋委員會海巡署”金門海巡隊。居中牽線的金門縣警察局長陳錦文表示，第一線員警處理各類案件時，務必依規定落實蒐證，以補強不足或還原現場經過。



2月14日在金門附近海域發生的中國大陸籍快艇翻覆事件，有兩名船員落水喪生。該事件引發台海兩岸爭議至今仍未解決，主要原因也是當時執行任務的海巡人員未配戴密錄器，“海巡署”對該事件發生過程幾度調整說法，也讓罹難船員家屬無法接受。



這項“微型攝影機”（密錄器）捐贈儀式在金門縣警局舉行，伯悅有限公司董事長王成疄由台中跨海前往金門，贈送市值逾新台幣220萬元的380台密錄器給縣警察局，縣警局由局長陳錦文代表接受，陳錦文回贈感謝狀。



伯悅公司隨後前往金門海巡隊，捐贈市值約70萬元的120台密錄器給金門海巡隊，由海巡隊副隊長陳建文代表接受，將於近期將密錄器轉發給海上第一線人員，提升執勤時的安全與搜證能力。



陳錦文說，警察勤務多樣且複雜，除了交通事故，處理刑事案件及為民服務等案件過程中，由於密錄器可記錄與還原當下實況，維護員警自身及案件當事人權益，而成為員警執勤不可或缺的重要利器。