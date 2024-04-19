台本土高砂犬訓練中 有望成首隻純土狗警犬

9個月大的Jaguar（左）體型衹有學姊Apple（右）的一半。（新北市政府警察局警犬隊臉書） 中評社新北4月19日電／新北市警犬隊首度運用台灣高砂犬Jaguar擔任警犬，發現牠不畏縮、不怕生、不怕聲響，表現穩定，目前訓練中，若成功結訓將成為全台首隻“純土狗警犬”，協助警方執勤任務。



根據台媒報導，新北市政府警察局刑事警察大隊警犬隊長馬清基指出，這是台灣警犬隊首次運用高砂犬作為偵爆犬訓練的嘗試。他表示，9個月大的公犬Jaguar每個月接受訓練，如果訓練成功、表現穩定，在牠1歲半到2歲時便能出任務，成為全台首隻“純土狗警犬”。



在領犬員、代理副隊長陳彥宏的指揮下，Jaguar像個小火箭般飛身一躍，輕鬆克服各個體能障礙，專業技能表現更是優秀。Jaguar被當成“偵爆犬”培養，嗅聞出火藥等可疑物品氣味是基本工作。陳彥宏趁狗兒不注意時將火藥藏在訓練場地中，接著放出Jaguar去找尋，Jaguar毫不猶豫直奔藏匿地點，發現後即坐下搖尾示意。即使多次更換藏匿地點和變換地形，Jaguar都能輕鬆找到，再次證明警犬隊訓練的紮實和狗兒的聰慧機敏。



當初為了尋找台灣純種土狗，馬清基經過多方探聽，終於在新北市新店山區找到一處飼養純種高砂犬的人家。馬清基與飼主做過訪談，甚至還看過Jaguar的父母與祖父母，把Jaguar的“祖宗三代”都打聽清楚後，認為Jaguar會是警犬的“優秀狗選”。加上飼主也有意讓狗兒“報效國家”，當場就讓Jaguar收拾行李，踏上離鄉背井的“警旅生活”。訓練至今Jaguar各方面表現超乎想像優異，一點都不輸給狼犬、拉不拉多犬。



“以前的警犬都是國外的狗狗，我們就在想，台灣的狗是不是可以試試看”。陳彥宏說，果然發現國外的月亮並沒有比較圓，“台灣的月亮一樣圓”。



馬清基說，台灣沒有訓練高砂犬前例可參考，這次訓練過程發現Jaguar不畏縮、不怕生、不怕聲響，既敏捷有企圖心，穩定度也高。Jaguar的表現讓大家對台灣原生種土狗刮目相看。

