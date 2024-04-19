“智駕”，讓汽車更聰明

中評社北京4月19日電／據人民日報報導，近段時間，越來越多的新能源車型進入市場，越來越多的科技“狠活兒”接連亮相，究竟該如何選擇？不少消費者有了“幸福的煩惱”。



相比傳統汽車，新能源車主要有兩方面改變。一個改變發軔於動力，由燃油變為電力，相關技術仍在不斷升級。另一個改變則是駕駛系統，互聯網、物聯網、大數據、雲計算、人工智能等技術不斷融入駕駛系統中。



智能駕駛讓駕車體驗變好。以車內溫度為例，傳統燃油車的車內溫度由駕駛員自我感知、手動調整，駕駛員開車途中經常需要騰出手來調整空調溫度。而智能駕駛系統（下稱“智駕系統”）依靠傳感器技術，能根據車外溫度智能調整車內溫度，駕駛員也可以通過語音指令來調整空調參數，“解放雙手”的同時也提升了駕車體驗。



智駕系統將路線規劃和地圖導航直接整合到汽車上，幫助駕駛員合理規劃交通路線，提升出行效率。智駕系統還可以通過記錄駕駛員的駕車習慣，提供更優質的服務。總體而言，智能駕駛是對傳統駕車方式的升級，能讓出行更加安全、高效、舒適。隨著人工智能技術不斷進步和成熟，智駕系統將帶來更加智能化、個性化的服務和體驗。



中國智能駕駛領域發展迎來機遇。《“十四五”國家信息化規劃》《“十四五”數字經濟發展規劃》《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》等一系列規劃，對智能駕駛領域作出了具體的指導和規劃。汽車國產化和車聯網的發展，從硬件和軟件兩方面為智能駕駛帶來更多解決方案。越來越多的使用場景和道路測試，為智能駕駛的安全發展奠定基礎。



近年來，中國智能駕駛技術已經開始走向海外。應當講，智能駕駛在世界範圍內擁有廣闊前景。但在發展中，智能駕駛也面臨一些問題。遇到交通事故時，駕駛員是否應負全部責任，車企、智駕系統供應商承擔多少責任，有待探討。當智能駕駛邁入自動駕駛時代，智駕系統如何選擇行駛方案和應急方案，可能還會涉及一些社會倫理問題。



高昂的開發成本也是制約智能駕駛發展的一個因素。前不久，智駕領域研發企業一位負責人表示，該企業研發的智駕系統應用在30萬元以上的車才能盈利。傳感器研發、算法優化、道路測試等都是成本，高成本會推高價格，必然令一些消費者望而卻步。業內認為，一方面，企業要加大創新力度、不斷降低成本；另一方面，在支持產業發展、科技創新方面，有關方面可以有更大作為。