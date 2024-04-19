解放軍成立信息支援部隊　撤銷戰略支援部隊

中評社北京4月19日電／中國人民解放軍信息支援部隊成立大會19日在北京八一大樓隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向信息支援部隊授予軍旗並致訓詞，代表黨中央和中央軍委向信息支援部隊全體官兵致以熱烈祝賀。他強調，要貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，聚焦備戰打仗，按照體系融合、全域支撐的戰略要求，銳意進取，扎實工作，努力建設一支強大的現代化信息支援部隊。



新華社報導，下午4時，成立大會開始，全場高唱國歌。儀仗禮兵護衞著軍旗，正步行進到主席台前。習近平將軍旗授予信息支援部隊司令員畢毅、政治委員李偉。信息支援部隊主要領導向習近平敬禮，從習近平手中接過軍旗，持旗肅立。全體官兵向軍旗莊嚴敬禮。



授旗儀式後，習近平致訓詞。他指出，調整組建信息支援部隊，是黨中央和中央軍委從強軍事業全局出發作出的重大決策，是構建新型軍兵種結構佈局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措，對加快國防和軍隊現代化、有效履行新時代人民軍隊使命任務具有重大而深遠的意義。



習近平強調，信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動我軍高質量發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大。要堅決聽黨指揮，全面貫徹黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，全面加強部隊黨的建設，堅定理想信念，嚴肅紀律規矩，弘揚優良作風，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。要有力支撐作戰，堅持信息主導、聯合製勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域軍事鬥爭。要加快創新發展，堅持作戰需求根本牽引，加強體系統籌，推進共建共享，強化科技創新，建設符合現代戰爭要求、具有我軍特色的網絡信息體系，高質量推動體系作戰能力加速提升。要夯實部隊基礎，落實全面從嚴治軍要求，嚴格教育管理，保持正規秩序，激發動力活力，全面鍛造過硬基層，確保部隊高度集中統一和安全穩定，奮力開創部隊建設新局面，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。

