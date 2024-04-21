蒙志成語中評：戰略自主？歐洲不扈從美國

成功大學政治學系副教授蒙志成。（中評社 資料照） 中評社台南4月21日電（記者 方敬為）德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）14日至16日二度訪問中國。台灣成功大學政治學系副教授蒙志成接受中評社訪問表示，歐洲面對美中競逐升溫，積極尋求所謂的戰略自主，希望在當中成為有話語權的第三方，而不是被稀釋，因此包括德國、法國在經濟、產業鏈的發展上，並不打算扈從美國，反而願意與中方合作，這是歐洲面對兩強相爭之下的戰略表現。



蒙志成，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士，美國麻省理工學院訪問學者，學術專長包括政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究。現為成功大學政治學系副教授。



朔爾茨繼2022年11月率德國工商界赴中國訪問後，今年4月14日至16日二度訪華，包括西門子（Siemens）、BMW、賓士（Mercedes－Benz）等多家德國企業高層隨行，中國國家主席習近平親自接待，德中並共同簽署“關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明”，中國後續也解除部分德國牛肉進口禁令。



對於德國尋求與中國經貿合作，蒙志成表示，近期包括德國、法國等歐洲主要國家領袖，安排訪問中國大陸並進行經濟合作，主要有兩個因素，首先是展現歐洲的戰略自主性；其次則是憂心美國年底總統大選的可能變局，由於歐洲國家過去在特朗普任內吃了不少美國的悶虧，鑒於特朗普捲土重來的可能性，先在經濟層面上著手布局。

