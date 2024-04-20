桃園榮民之家辣妹演出　登上紐約郵報

桃園市榮民之家歡度50周年慶，找來桃園高中韓流社勁歌熱舞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月20日電（記者 盧誠輝）桃園市榮民之家19日歡度50周年慶，桃園榮民之家主任陳平表示，桃園榮家過去因舉辦中秋節活動，找來辣妹勁歌熱舞，引起軒然大波，當時桃園榮家被媒體稱為“極樂安養院”，甚至還因此登上美國紐約郵報，但陳平笑說“誰說長輩不能看辣妹？”因此今日還特別找來高中生勁歌熱舞，嗨翻全場。



桃園市榮民之家今日歡度50週年慶，包括中國國民黨桃園市長張善政、退輔會主委馮世寬、桃園市後備指揮部上校指揮官吳俊霖、國民黨桃園市議員楊朝偉、桃園市政府府社會局長陳寶民、八德區長蔡豊展、桃園榮民之家主任陳平、欣桃天然氣董事長周皓瑜等人都到場歡慶。



陳平指出，2022年9月，桃園榮家舉辦中秋節活動，找來辣妹勁歌熱舞，引起軒然大波，當時桃園榮家被媒體稱為“極樂安養院”，他曾因此出面道歉，甚至還因此登上美國紐約郵報，但沒想到外國網友都認為榮家不必為此道歉，還說退休會想來住，讓陳平笑說“誰說長輩不能看辣妹？”因此今日還特別找來桃園高中韓流社勁歌熱舞，嗨翻全場。



馮世寬也盛讚陳平對桃園榮民之家的用心經營，甚至還號召榮家住民出錢出力，從設計、裝潢、施工到刷油漆，全都一手包辦，把聚會所打造成像夜店場景般的交誼廳，並舉辦各式多元活動把桃園榮家經營得有聲有色。