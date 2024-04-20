蒙志成語中評：美印太戰略激發新冷戰結構

成功大學政治學系副教授蒙志成。（中評社 資料照） 中評社台南4月20日電（記者 方敬為）針對美國、日本、菲律賓12日首次舉辦的三國峰會，成功大學政治學系副教授蒙志成接受中評社訪問表示，由此顯示，美國強化印太地區島鏈戰略的目標明確，事實上，相關戰略部署從去年美國與韓國簽署《華盛頓宣言》、美日韓大衛營峰會到今年美日菲峰會，一脈相承。



蒙志成指出，美國積極打造一支印太軍事聯盟，而相關舉措也可能促使中國、朝鮮、俄羅斯在軍事合作上更為緊密因應，國際間很可能再出現集團競爭，形塑出所謂“新冷戰”的結構。



蒙志成，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士，美國麻省理工學院訪問學者，學術專長包括政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究。現為成功大學政治學系副教授。



美國總統拜登4月12日在華府與日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行首次三邊峰會，會後發表聯合聲明，宣布3國為和平安全而結為夥伴，將強化海上協作，並重申台灣海峽和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素。普遍認為是針對中國而來，美日菲三邊可能發展軍事及安全相關聯盟，成為“四方對談”（QUAD）和“美英澳安全協議”（AUKUS）之後，另一個美國主導的印太戰略組織。



針對美日菲強化安全合作，蒙志成認為，完全符合美國印太戰略部署，事實上相關態勢美方已布局許久，現在已逐漸成形，美國為了在亞洲應對中國，積極強化所謂的第一島鏈串聯，從去年就非常明顯，美國在韓國政權轉移後，立場親美的尹錫悅上任第二年，即拉攏韓國響應印太戰略。



他指出，美國去年4月與韓方簽署《華盛頓會議》，強化美韓安全合作，並促成韓國與日本放下歧見，緊接著8月份就舉辦美日韓大衛營峰會，再到今年的美日菲峰會，美國正設法讓島鏈戰略再次復甦、強化。