曾獻瑩語中評：中美要對話 控管台海風險

台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月20日電（記者 張穎齊）賴清德5月20日就職前，中美就台灣議題密集接觸。中國國民黨台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問表示，台海是最經不起言語挑釁與衝突的地方，賴清德曾自稱是務實的“台獨”工作者，兩岸敵意螺旋上升，有很大風險，中美接觸是避免擦槍走火。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電，歷任藍委賴士葆服務處總顧問、下一代幸福聯盟理事長、信心希望聯盟中央執行委員等。



美國國防部長勞埃德‧奧斯汀（Lloyd Austin）16日與中國國防部長董軍視訊通話，重申台海穩定的重要性。美國國務院同日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在近期再度出訪中國，預計將再向中國重申美方的兩岸立場。另外美國財政部長耶倫（Janet Yellen）結束訪中後，中美經濟、金融工作組也是在16日於美國華府進行第4次會議。



曾獻瑩表示，美國今年底要總統大選，面對台積電雖在美國設廠，但迄今還沒量產，雖也宣示2奈米製程要進軍美國，可是這也是好幾年後的事，AI發展都還是要仰賴台灣的高階製程，因此有人估計若台海衝突，全球的損失是可觀、可怕的，所以對美國來講，控管台海風險非常重要。

