單厚之：賴清德用人小圈圈 派系等著賴出事

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月20日電（記者 黃筱筠）賴清德520即將上任，“內閣”團隊目前公布四波人事名單。資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，綜觀賴清德這幾波人事，以及外傳的“國安”團隊名單，賴清德過於“小圈圈”用人，引起黨內其他派系不滿，黨內其他派系像是“正國會”林佳龍、“行政院副院長”鄭文燦等，正在等賴出事，才有機會再往上升。而賴雖用蔡英文“國安”團隊卻“大搬風”，就是要打破蔡英文結構，“蔡賴心結”還是存在。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



他表示，賴清德用人至少有三個問題，第一是“小圈圈”太嚴重；第二，專業不對口；第三是權力不平衡，搞到連民進黨派系都怨聲載道，每個人都在等賴出事。



他指出，例如“正國會”林佳龍與新潮流“北流”鄭文燦被“冰到不同領域”，鄭文燦傳出到海基會擔任董事長就是“流放”。林佳龍與鄭文燦這兩個是賴清德最大的威脅，林佳龍轉任“外交部長”、鄭文燦去海基會當董事長“是看天吃飯，看大環境做事”，能做的事情真的很少。賴清德就是要這兩個人通通不要碰內政，連經營地方的空間都不給。



單厚之表示，以目前來看，賴清德已經搞得其他派系天怒人怨，520還沒有上來，就亂成一團，不是在野黨不滿而已，連執政黨都有人不滿，從來都沒有這麼小圈圈組閣，過去至少各派系還會分配，賴清德能量無法支撐，一定會出事，當賴民調掉下來，就是換“閣揆”的時候。就像蔡英文當年不得不用賴清德。所以，林佳龍、鄭文燦還在等，只要賴民調下滑，有人出事，林佳龍跟鄭文燦將會等著組“閣”機會。

