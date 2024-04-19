陸對台聚碳酸酯徵反傾銷稅　台官方回應

林子倫。（中評社 資料照） 中評社台北4月19日電／大陸商務部19日發布公告，認定從台灣進口的聚碳酸酯（PC）存在傾銷，將自4月20日起，對原產於台灣的進口聚碳酸酯徵收反傾銷稅。“行政院”林子倫發言人晚間回應，大陸的做法無助於兩岸之間貿易正常往來，也對台灣業者相當不公平，呼籲大陸應回到國際貿易常軌，不要以政治操作影響正常貿易關係。



大陸商務部19日發布公告對台聚碳酸酯反傾銷調查終判稅率，2024年4月20日起對台灣化學纖維、台灣出光石油化學課徵9%反傾銷稅；奇美實業、奇菱科技課徵12.2%；其餘業者22.4%。



台灣化學纖維董事長洪福源指出，PC在台化塑膠比重不大，但還是主要產品之一，雖大陸反傾銷成立，但市場產能供過於求，已是紅海巿場，即使沒有反傾銷，也不好做生意。台化將努力擴展其他市場，提升高值化產品，現況經營尚可。



奇美實業指出，經過去年以來長時間的努力溝通，卻仍然要被課稅，公司對此感到遺憾。將持續推出高質化產品，並全球化布局，另外，漳州廠今年第4季將開出聚碳酸酯新產能，年產能18萬噸，直接在大陸內銷，盼能降低反傾銷稅的衝擊。



聚碳酸酯是一種熱塑性塑膠，主要用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域，同時也是ECFA早收清單之一。目前大陸是台灣聚碳酸酯最大出口市場，以2022年相關數據來看，有約8.3億美元的商品出口至大陸、市場占比78.5%。



林子倫晚間發聲明指出，“經濟部”在中國大陸於2022年開始進行調查時，即鼓勵台業者積極應訴，亦補助業者聘雇律師協助應訴部分費用，業已爭取到終判裁定較低稅率，部分業者終判稅率已由初判的約17%降低至9%至12.2%。



林子倫指出，去年8月間大陸公佈初判結果後，“經濟部”即與業者討論與評估，且已有業者提前布局及分散市場（如拓展至歐美、東南亞、土耳其、北非等市場），或透過異業結盟，產業鏈結新興市場，如整合石化、機械、紡織等產業，組團前往印度、東協、非洲等新興市場。此外，“經濟部”也積極輔導業者升級轉型，發展高值化、差異化產品，提升台產品在國際市場的競爭力。



林子倫說，政府對於相關情形皆有所掌握並有所準備，也透過各種管道協助業者，將此事件對台灣業者的影響降到最低，大陸的做法無助於兩岸之間貿易正常往來，而且也對台灣業者相當不公平。我們也呼籲大陸應回到國際貿易常軌，不要以政治操作影響正常貿易關係。



台“經濟部”貿易署也說明， “經濟部”於2022年12月上旬陸方展開調查時，即鼓勵台業者積極應訴。為因應中國大陸石化產能過剩情形，“經濟部”將持續協助業者分散市場，透過異業結盟，產業鏈結新興市場，協助受影響企業拓展商機，開拓藍海市場。另將積極輔導業者升級轉型，發展高值化、差異化產品，提升台產品在國際市場的競爭力。