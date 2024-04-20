高永光：中華民族共同體範圍廣　何種大屋頂

前“考試院副院長”、政治大學“國家發展研究所”兼任教授高永光。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月20日電（記者 楊騰凱）前“考試院副院長”、政治大學“國家發展研究所”兼任教授高永光接受中評社專訪時表示，習馬二會提到的“中華民族共同體”讓兩岸發展空間變大了，畢竟只要認同中華，都脫離不了要融合的未來。所謂的中華民族共同體，就是從經濟共同體開始，一步步邁向社會共同體、安全共同體、政治共同體的整體過程。



高永光為政治大學政治研究所博士，曾任政治大學中山人文社會科學研究所所長、政治大學社科院“國防”事務研究中心主任、政治大學社會科學院院長、“考試院考試委員”、“考試院副院長”。現為政治大學“國家發展研究所”兼任教授。研究專長包括比較政治、社會科學方法論、地方治理、國家理論。



高永光表示，習馬二會意義重大，新華社所發的習近平致詞全文特別提到，第一，堅定守護中華民族共同家園。第二，堅定共創中華民族綿長福祉。第三，堅定鑄牢中華民族共同體意識。第四，堅定實現中華民族偉大復興。值得注意的是第三點內容中提出的“中華民族共同體”。滿可惜的是，台灣媒體比較少注意到所謂的中華民族共同體，而且太注意九二共識、一中各表，這也有點上了民進黨的當。



高永光指出，蔡英文這8年把兩岸關係弄到很僵，走的就是實質“台獨”路線，在這種狀況下逼出了“兩制下的台灣方案”，2020年大選，民進黨進而把九二共識打成一國兩制，把兩制下的台灣方案解釋成港澳模式，使兩岸在心靈契合與相互融合上被限縮，這個限縮效應對台灣人影響很大，不然國民黨不會在2020大挫敗，“立法院”只剩下30幾席，沒辦法做任何事情，不過這次習馬二會的談話內容，其實讓兩岸發展空間變大了。



高永光表示，天下大勢當然是合久必分，分久必合，只是這個合會合到什麼樣的程度，到什麼樣的大屋頂下？也就是說中華民族的共同體，範圍其實很廣，只要認同你是中華民族，就可以設計各種不同方式去融合，談中華民族是個很不錯的提議，加上馬英九這次訪問實際上是“尋根之旅”，也是“民族文化之旅”，位階超越過去所謂的“主權互不承認，治權互不否認”。



高永光指出，“主權互不承認，治權互不否認”，還是在國際關係學說的主權學說裡面，其實有時候我們也需要與時俱進，現在談中華民族共同體就是種與時俱進，如果大家對主權議題還是從傳統國際關係的角度來看，那麼談中華民族共同體也許是一個解決辦法，只要認同中華，都脫離不了要融合的未來，但如果你連中華民族都不認同，後面就沒什麼東西好講了。