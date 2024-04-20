汪誕平：習馬二會強調中華民族　給賴契機

台灣一帶一路經貿促進協會理事長汪誕平接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月20日電（記者 張嘉文）對於上周落幕的習馬二會，中國國民黨中評委、台灣一帶一路經貿促進協會理事長汪誕平向中評社表示，習馬二會的成功，代表有共同的政治基礎，兩岸是可以對話的，而雙邊不約而同強調中華民族，也等於是給民進黨2024當選人賴清德一個提示或者是契機，有共同的民族認知，兩岸關係才有可能逐漸好轉。



汪誕平強調，總結來說習馬二會是替當前兩岸關係創造了條件和空間，也等於開了一扇門，就看賴清德要不要走，如果賴還是堅持走原本的路線，那這個契機最終就是會變成危機，沒有其他辦法可解了。



汪誕平是馬英九任內幕僚，曾任中央廣播電台台長、華視董事長等職，目前他是台灣一帶一路經貿促進協會理事長，也是國民黨中評委。



對於習馬二會影響兩岸關係所及的層面，汪誕平接受中評社訪問時表示，馬英九此行之前，兩岸關關係是高度緊繃的狀態，因為金門撞船事件，雙邊好像劍拔弩張、一觸即發，大陸的軍機、船艦繞台的次數也更密集，但在馬訪陸這一段過程，兩岸關係就緩和下來，所以第一個達到了降溫，這是馬英九的和平之旅原先設定的初步目標，這點做到了。



但能不能發揮長期效應，汪誕平說，畢竟馬英九已沒有公權力，有公權力的是民進黨政府，民進黨政府能不能把馬英九做的球打好，那是民進黨的責任，也就是接下來看賴清德怎麼做。如果賴清德能夠往和平之門的良好條件氛圍走，兩岸關係是有緩和的可能，但如果不是，兩岸局勢就會更壞了。

